Nicușor Dan spune că nu are obligații față de „domnul Pahonțu” și critică din nou ancheta Recorder referitoare la șeful SPP

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni, că nu are nico obligaţie faţă de şeful Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian Pahonţu, însă preferă ca în relaţiile cu toate persoanele cu care intră în contact să fie „echilibrat, corect”. În continuare, şeful statului este de părere că ancheta jurnalistă în care s-a spus că Pahonţu ar fi făcut parte din trupele de represiune trimise la baricada de la Intercontinental în decembrie 1989 şi că ar fi fost implicat şi în evenimentele din 13 iunie 1990, „nu dovedeşte ceea ce pretinde că dovedeşte”.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni, într-un interviu la Euronews România, că „Revoluţia rămâne o rană” şi pentru că „statul român nu a tranşat această chestiune şi nu a spus cine sunt vinovaţii”.

„Tocmai pentru că e o chestiune extrem de serioasă, acel articol din Recorder a fost, în opinia mea, şi tendenţios şi neserios. Nu poţi, pe o chestiune aşa de serioasă, să îl începi cu o poză cu mine şi cu domnul Pahonţu şi cu 5 europarlamentari la o masă în Bruxelles. E o chestiune totuşi foarte serioasă, nu e o chestiüne de bârfă. Iar apoi, pe fapte, el nu dovedeşte ceea ce pretinde că dovedeşte”, a afirmat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Şeful statului a precizat că nu „a făcut scut” în jurul lui Lucian Pahonţu, aşa cum l-a acuzat o parte din societatea civilă, după acuzaţiile care i s-au adus şefului SPP.

„Eu nu am nicio obligaţie la domnul Pahonţu, însă încerc să fiu echilibrat, corect cu toţi oamenii cu care am de-a face. Fie că sunt politicieni, fie că sunt şefi de instituţii de stat, o să fiu un om corect în toate relaţiile astea, tocmai pentru a detensiona toate suspiciunile reciproce care apar între noi ca oameni”, a afirmat şeful statului.

Acesta a adăugat: „Tocmai că, fiind o acuzaţie aşa de serioasă, ea trebuie probată şi, în opinia mea, n-a fost probată”.

Jurnaliştii de la Recorder susţin, în urma unei anchete bazate pe documente şi mărturii, că şeful SPP Lucian Pahonţu, care ocupă această funcţie de peste două decenii, a făcut parte din trupele de represiune trimise la baricada de la Intercontinental în decembrie 1989 şi a fost implicat şi în evenimentele din 13 iunie 1990, din Piaţa Universităţii.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după apariţia articolului că şeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), Lucian Pahonţu, nu este în situaţia unei persoane care a participat la acţiuni represive la Revoluţia din 1989 sau la mineriadele din anii 1990.

„Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conţinut. Nu ştiu care e scandalul", afirma atunci Nicuşor Dan.

Ieşirea preşedintelui Nicuşor Dan care l-a disculpat pe şeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), generalul Lucian Pahonţu, a provocat reacţii critice din partea unor persoane publice care l-au susţinut pe Nicuşor Dan.

Actriţa Oana Pellea i-a transmis preşedintelui că „o ţară nu se conduce după «simţuri»”, în timp ce actorul Tudor Chirilă consideră că, prin atitudinea sa, Nicuşor Dan „a dat o nouă probă de ticăloşie”, Chirilă mărturisind că nu credea că şeful statului „poate ajunge atât de jos”.

Editor : B.E.