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Nicuşor Dan spune că România are un avantaj în securitatea cibernetică: „Reţelele online au devenit un câmp de confruntare”

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Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Reţelele online au devenit deja „un câmp de confruntare”, a declarat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan la Bucharest Cybersecurity Conference 2026. Șeful statului a vorbit și despre avantajul pe care România îl are în securitatea cibernetică. 

„Securitatea cibernetică a pornit dintr-o zonă civilă, comercială şi a ajuns într-o zonă de securitate naţională. Reţelele au devenit deja un câmp de confruntare, aşa cum alte zone ale spaţiului fizic sunt, şi vedem de câţiva ani atacuri asupra acestor infrastructuri critice, o încercare de a decredibiliza instituţiile, de a pierde încrederea cetăţenilor în instituţiile democratice şi în democraţia însăşi şi de aceea, dincolo de faptul că e o zonă economică în care România are o oarecare expertiză, acest subiect preocupă instituţiile statului român”, a afirmat şeful statului,potrivit Agerpres.

Nicuşor Dan a apreciat că România are un avantaj competitiv în domeniu.

„Este una dintre zonele în care economia românească poate să fie competitivă, pentru că se întâmplă să avem o şcoală cu oarecare tradiţie în zona aceasta, pentru că de multe ori, în ciuda statului, mediul privat s-a dezvoltat în această direcţie şi avem companii competitive”, a arătat el.

În acest context, a spus Nicuşor Dan, este nevoie de colaborare.

„Întrebarea fundamentală este dacă statul şi privatul vor reuşi să colaboreze, pentru că n-am prea reuşit, ca s-o spunem pe şleau”, a apreciat preşedintele.

Bucharest Cybersecurity Conference 2026 este un eveniment organizat de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, cu sprijinul Agenţiei Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), Centrului European de Competenţe în domeniul Securităţii Cibernetice (ECCC), Centrului Naţional de Coordonare NCC-RO şi al Asociaţiei Naţionale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI).

Conferinţa reuneşte reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai instituţiilor europene şi internaţionale, lideri din industrie, experţi şi reprezentanţi ai mediului academic, fiind concepută ca o platformă de dialog la nivel înalt pentru comunitatea internaţională de securitate cibernetică.

Editor : C.L.B.

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