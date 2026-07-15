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Nicuşor Dan spune că România va primi în curând toate răspunsurile de la ucraineni despre drona din Portul Constanţa

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drona navala ucraineana in portul constanta
Drona care a ajuns în Portul Constanța.
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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre raportul incidentului dronei din Portul Constanţa, că în discuţia pe care a avut-o cu preşedintele Zelenski a fost prezent şi consilierul său pentru securitate şi au stabilit că aceste răspunsuri vor veni cât de curând.

„În urma acelui eveniment (explozia dronei din Portul Constanţa, n.red.), s-au întâmplat nişte lucruri. În primul rând că există un contact direct, care nu era în momentul acela, pentru acest tip de incidente. În al doilea rând că partea română, adică şi Armata şi partea care ţine de Ministerul de Interne, Garda de Coastă, au intensificat operaţiunile de patrulare, pentru a preveni tipul acesta de evenimente. În al treilea rând, au fost mai multe runde de discuţii la niveluri tehnice între partea română şi partea ucraineană pentru a elucida în totalitate ce s-a întâmplat acolo şi suntem în faza în care aşteptăm toate răspunsurile de la partea ucraineană”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Kiev, despre raportul privind incidentul dronei navale din portul Constanţa.

„În discuţia pe care am avut-o azi cu preşedintele a fost prezent şi consilierul său pentru securitate şi am stabilit că aceste răspunsuri vor veni cât de curând„, a mai spus şeful statului.

Întrebat ce înseamnă o marjă de timp, el a răspuns: „Săptămâni”.

Editor : Liviu Cojan

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