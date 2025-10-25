Live TV

Nicuşor Dan spune că timpii de aşteptare s-au înjumătăţit în vămile dintre România şi R. Moldova. „Avem însă o problemă”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că timpii de aşteptare în vămile dintre România şi Republica Moldova s-au redus la jumătate pe parcursul acestui an, dar că ar trebui rezolvată şi problema reducerii timpilor pentru transportul de marfă.

Nicuşor Dan a afirmat, vineri seară, la Iaşi, că primeşte rapoarte la fiecare trei săptămâni şi că a constatat că timpii de aşteptare în vămile dintre România şi Republica Moldova s-au înjumătăţit.

„La timpii de aşteptare, faţă de începutul lui 2025, suntem la 50 la sută. Şi asta pentru că, pe de o parte, pe partea românească s-au dus mai mulţi oameni şi în vamă şi în poliţiile de frontieră. Pe de altă parte, încet-încet în unele din puncte s-au realizat acele controale mixte care înjumătăţesc timpul. Mai sunt multe de făcut”, a declarat Nicuşor Dan.

El consideră că există încă o problemă privind transportul de marfă între cele două ţări.

„Avem o problemă cu transportul de marfă pentru că orice interval de timp semnificativ care ţine un TIR în vamă creşte costul pentru marfa pe care Republica Moldova o exportă. Soluţia este nişte scannere care automatizează verificarea. La scanerele astea trebuie să avem o achiziţie publică pe care o face o autoritate publică cu toate procedurile şi năravurile aferente”, a explicat Nicuşor Dan.

