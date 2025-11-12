Nicușor Dan spune că va contesta decizia AEP, care nu i-a dat decontat toți banii din campanie. Ce va face cu suma rămasă

Preşedintele Nicuşor Dan spune că a primit de la AEP 60 de milioane de lei, cu un million de lei mai puţin decât suma trimisă pentru decontare din campania electorală. El a precizat că va plăti cei 58 de milioane şi jumătate de lei pe care i-a împrumutat și că va contesta decizia AEP pentru suma nerambursată. Dan a vorbit și despre donațiile pe care vrea să le facă cu banii pe care i-a primit la rândul său de la donatori în timpul campaniei.

„Banii au venit acum vreo două sau trei zile. În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, din care 58 de milioane şi jumătate împrumutaţi şi două milioane şi jumătate donaţi. Dacă AEP-ul mi-ar fi restituit toţi banii pe care i-am cheltuit, aş fi rămas cu două milioane şi jumătate şi s-ar fi pus problema ce fac cu ei. AEP mi-a restituit 60 de milioane, cu un million de lei mai puţin, aproximativ. După ce voi plăti cele 58 de milioane şi jumătate împrumuturi, vor rămâne 1 milion şi jumătate. Restul de un million, pe care nu mi l-a dat înapoi AEP-ul, o să contestăm asta, o să fie un proces şi procesul ăsta probabil că va dura, aşa cum ştiu instanţele de contencios, cam doi ani”, a spus Dan într-o conferinţă de presă.

„Vorbim de un milion şi jumătate acum şi un milion eventual peste două ani. Şi îmi menţin ideea de a-i da către organizaţii civice, nu sociale”, a spus el.

„E mult mai emoţional să dai bani pe social. Eu cred că nu se dau suficienţi bani pentru zona civică, oamenii care se ducă să pună întrebări la autorităţi, să dea autorităţile în judecată, să constrângă autorităţile să respecte legea. Eu cred că acolo trebuie daţi banii. N-aş vrea să aleg eu o astfel de cauză, ci să facem un fel de concurs. Deci o să mai dureze. Deci banii, ăştia un milion şi jumătate de acum, o să-i punem într-un cont şi, când o să facem tot cadrul pentru a-i da, o să vă anunţ”, a spus Dan.

