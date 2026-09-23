Nicușor Dan spune ce propunere a făcut administrației Trump privind prezența trupelor SUA în România: „Așteptăm răspunsul”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri seară, că România a trimis răspunsuri la toate întrebările tehnice pe care le-au avut oficialii americani care analizează prezenţa trupelor militare ale SUA pe teritoriul european. „Am oferit inclusiv să împărţim cumva costul acestor operaţiuni şi aşteptăm răspunsul administraţiei americane”, arată şeful statului.

„A fost o interacţiune foarte scurtă în care am schimbat amabilităţi şi mesajul, în linii mari, a fost că Statele Unite se pot baza pe România, lucruri pe care (preşedintele Trump – n.r.) le ştie deja. Şi pe de altă parte, în ultimele luni, contactele la niveluri mai mari sau mai mici ale administraţiei au fost mai frecvente”, a afirmat Nicuşor Dan, într-un interviu acordat la New York pentru Antena 3 CNN.

El a arătat că, în ceea ce priveşte prezenţa trupelor militare americane pe teritoriul României, autorităţile de la Bucureşti şi-au „făcut temele” şi au oferit inclusiv o împărţire a costurilor.

„Acum, în mod oficial, administraţia americană analizează dispersia trupelor americane în întreaga Europă, cu un termen în noiembrie. Este un dialog oficial pe care îl are cu toate ţările europene. Noi ne-am făcut bine temele, am trimis răspunsul la toate întrebările tehnice pe care ni le-au pus. Am oferit inclusiv să împărţim cumva costul acestor operaţiuni şi aşteptăm răspunsul administraţiei americane, timp în care încă mai avem dialog cu ei”, a adăugat şeful statului.

Declarațiile vin în contextul în care Pentagonul ia în considerare retragerea a aproximativ 25.000 de soldați americani din Europa, unul dintre scenarii prevăzând reduceri de până la 40.000. Ar putea fi retrase și aeronave, nave și alte echipamente militare, Germania, Italia și Spania numărându-se printre țările care ar putea fi cel mai afectate, potrivit unui raport citat de NBC News.

În prezent, aproximativ 80.000 de soldați americani sunt staționați în Europa, dintre care circa 10.000 în Polonia.

NBC News a precizat că opțiunile ar putea include reduceri ale forțelor aeriene, navale și terestre americane, în timp ce o parte din trupe și capacitățile militare ar putea fi, în schimb, relocate în țările NATO din Europa de Est, mai aproape de Rusia.

Se preconizează că o recomandare finală va ajunge la Hegseth până pe 6 noiembrie.

Analiza a început în iunie, ca parte a eforturilor administrației Trump de a determina aliații europeni să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare convențională. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a descris obiectivul ca fiind o NATO în care „Europa să conducă propria apărare” și să-și asume „responsabilitatea principală pentru apărarea Europei”.

Editor : C.L.B.