Live TV

Nicușor Dan: „Statul român trebuie să explice anularea alegerilor”. Când va fi făcut public raportul

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Nicușor Dan/ Facebook

Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, că statul român trebuie să ofere explicații detaliate privind momentul anulării alegerilor și a anunțat că raportul complet va fi prezentat în 2-3 luni. El a subliniat că lipsa de încredere în autorități nu ține doar de acest episod, ci și de corupție, digitalizare întârziată și modul în care statul interacționează cu cetățenii.

„Suntem de acord cu faptul că statul român trebuie să explice cât mai detaliat, cu cât poate, momentul anulării alegerilor. Am spus că ceva de ordinul 2–3 luni din momentul ăsta o să o facem, până aici suntem absolut de acord”, a spus Nicușor Dan.

El a mai arătat că „nu este singurul motiv pentru care oamenii nu au încredere în autorități”.

„Trebuie să ne uităm la corupție, la faptul că nu reușim să ne digitalizăm, cum interacționează funcționarul cu cetățeanul. Toate astea sunt motive pentru care oamenii, pe bună dreptate, unii dintre ei nu mai au încredere”, a subliniat șeful statului.

Citește și: Nicușor Dan, în Le Monde, despre influența rusă în alegeri: E mai greu de dovedit; România nu are o politică reală anti-dezinformare

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
2
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
Royal Navy track Russian submarine
3
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
4
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
EDL BALUTA DUPA EXIT POLL 071225_00071
5
Mesajul lui Daniel Băluță după comunicarea rezultatelor oficiale ale alegerilor din...
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Presedintele României, Nicușor Dan.
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut o creștere a prezenței militare”
ID309275_INQUAM_Photos_George_Calin
Nicușor Dan, despre analiza internă a PSD privind rămânerea la guvernare: Partidele trebuie să se raporteze la interesul public
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Nicușor Dan, după ce Senatul i-a respins observațiile privind legea antiextremism: Mi-ar plăcea să vedem asta ca pe o dezbatere
Ciprian Ciucu și Nicușor Dan.
Reacția lui Nicușor Dan după ce Ciprian Ciucu a spus că președintele ar fi votat cu Ana Ciceală la Primăria Capitalei
colaj foto dominic fritz si nicusor dan
Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării. La cine e decizia
Recomandările redacţiei
ID317366_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD caută probe de „divorț” politic. Când ar putea avea loc...
fabrica
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi...
Nicușor Dan și Emmanuel Macron
Nicușor Dan anunță de la Paris că Emmanuel Macron va vizita România...
Afișul spectacolului
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi...
Ultimele știri
Întâlnire la nivel de secretari de stat în domeniul Apărării, după ce ministrul german a anulat vizita în România
Atenționări MAE pentru românii care vor să călătorească în Grecia și Irlanda
PNL acuză un blat între PSD şi AUR la alegerile pentru primăria comunei Vânători. Câte voturi ar fi obținut candidatul suveranist
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat...
Fanatik.ro
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere
Adevărul
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit: zona era închisă din cauza pericolului...
Playtech
Vine iarna adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc, anunţată de ANM
Digi FM
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e...
Digi Sport
A semnat: Dorinel Munteanu a revenit ca antrenor în SuperLigă! Ce salariu va încasa
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i...
Newsweek
Guvernul anunță valoarea punctului de pensie pentru 2026. Veste proastă pentru toți pensionarii. Pierd 535 lei
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...