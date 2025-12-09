Nicușor Dan: „Statul român trebuie să explice anularea alegerilor”. Când va fi făcut public raportul

Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, că statul român trebuie să ofere explicații detaliate privind momentul anulării alegerilor și a anunțat că raportul complet va fi prezentat în 2-3 luni. El a subliniat că lipsa de încredere în autorități nu ține doar de acest episod, ci și de corupție, digitalizare întârziată și modul în care statul interacționează cu cetățenii.

„Suntem de acord cu faptul că statul român trebuie să explice cât mai detaliat, cu cât poate, momentul anulării alegerilor. Am spus că ceva de ordinul 2–3 luni din momentul ăsta o să o facem, până aici suntem absolut de acord”, a spus Nicușor Dan.

El a mai arătat că „nu este singurul motiv pentru care oamenii nu au încredere în autorități”.

„Trebuie să ne uităm la corupție, la faptul că nu reușim să ne digitalizăm, cum interacționează funcționarul cu cetățeanul. Toate astea sunt motive pentru care oamenii, pe bună dreptate, unii dintre ei nu mai au încredere”, a subliniat șeful statului.

