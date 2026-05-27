Nicușor Dan: Statul să comunice coerent, şi nu propagandistic. Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor

Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, în deschiderea unui eveniment privind integritatea informaţiei şi combaterea dezinformării, că oamenii trebuie să aibă, în primul rând, încredere în autorităţi pentru a le asculta mesajele, subliniind, totodată, că dezinformarea are efecte asupra prosperităţii unei naţiuni.

„Comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când deschidem gura. Și asta înseamnă că trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în autoritățile publice”, a afirmat şeful statului la Summitul european pentru Integritatea Informaţiei şi Combaterea Dezinformării, care are loc la Palatul Cotroceni.

El a pledat pentru recâştigarea încrederii cetăţenilor în autorităţile publice.

Potrivit preşedintelui, dezinformarea nu e doar o chestiune de democraţie, de etică, ci şi o chestiune de prosperitate, pentru că există o corelaţie între încrederea unei societăţi şi prosperitatea din interiorul ei. „Dezinformarea acolo atacă”, a evidenţiat Nicuşor Dan.

Spre deosebire de trecut, a remarcat el, dezinformarea nu mai este o succesiune de operaţii ad-hoc, este coordonată, pe multiple planuri şi se bazează pe tehnologie, iar răspunsul trebuie să fie la fel de coordonat.

Şeful statului a evidenţiat că dezinformarea nu are loc doar în zona politică, ci există şi în zona medicală şi „costă resurse şi chiar vieţi”, în zona economică, în zona siguranţei femeilor, care a făcut ca victime ale abuzului să refuze să poarte brăţara electronică din cauza a diferite speculaţii.

Democraţia, a completat Nicuşor Dan, „înseamnă oameni care încearcă să se influenţeze legitim unii pe alţii pentru ca împreună să ia cele mai bune decizii pentru societate”, iar dezinformarea „înseamnă să perverteşti aceste mecanisme”.

„Trebuie să ne uităm la acele mecanisme care pervertesc o ierarhie de valori (...) fără să ne atingem de posibilitatea cetăţeanului de a exprima orice opinie, evaluare doreşte”, a punctat preşedintele.

Statul trebuie „să comunice coerent şi strategic, dacă se poate uman şi nu propagandistic”, a menţionat el, adăugând că, „din păcate, politicianul, încurajat de consultanţi”, comunică uneori propagandistic.

Nicuşor Dan a făcut apel la educaţie, subliniind că educaţia media este „o chestiune de securitate naţională”.

