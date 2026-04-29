Nicușor Dan susține că nu se teme de o eventuală suspendare din funcție: România trebuie să fie guvernată de forțe pro-occidentale

Președintele Nicușor Dan a subliniat miercuri, 29 aprilie, în cadrul unei declarații de presă, că ipoteza suspendării din funcție „nu e o chestiune serioasă”, subliniind că a acționat în contextul crizei politice de la București în conformitate cu Constituția României. Șeful statului a clarificat, încă o dată, că „există voință politică” în așa fel încât partidele pro-occidentale să formeze un nou Guvern, menționând că le va chema la consultări imediat după votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD-AUR.

Președintele a fost întrebat, într-o conferință susținută în Dubrvonik, dacă își menține declarația conform căreia nu va numi un Guvern în care să fie implicat și partidul AUR și dacă se teme de o eventuală suspendare din funcție.

„Chiar Constituția României vorbește de direcția pro-Occidentală a României. Când am făcut declarația, pe care mi-o mențin, am acționat în această direcție. Voi acționa pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale. De suspendare nu e o chestiune serioasă, suspendarea e un mecanism foarte serios în care Parlamentul și apoi cetățenii penalizează cetățenii care încalcă constituția, nu suntem deloc acolo”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Într-un interviu acordat luni seară la Digi24, premierul Ilie Bolojan a sugerat că, odată creată alianța AUR-PSD, aceasta poate duce inclusiv la formarea unei majorități care să îl suspende pe președintele Nicușor Dan din funcție.

„Suntem într-un mediu politic și actorii politici acționează uitându-se fiecare la așteptările publicului lui. Așa cum s-au desfășurat lucrurile în ultimele 10 luni, am încercat să fiu președinte mediator cu dialog constructiv cu fiecare dintre părți. Nu am văzut din nicio parte agresiune sau adversitate la adresa mea”, a mai adăugat președintele.

În același timp, liderul AUR, George Simion, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru declarațiile legate de refuzul de a numi premierul unui Guvern din care să facă parte sau să fie susținut de AUR.

Despre o posibilă nouă majoritate PSD-AUR: „Extrem de puțin probabil”

Șeful statului a mai repetat faptul că nu crede că PSD și AUR vor forma o nouă majoritate parlamentară.

„Scenariul teoretic despre care vorbiți e extrem de puțin probabil, nu există declarație din partea PSD că ar merge spre acest scenariu”, a adăugat președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan a subliniat că e convins că există „voință politică” în așa fel încât România să își păstreze direcția pro-occidentală, deși PNL și USR au subliniat că nu se vor mai așeza la masa negocierilor pentru formarea unei noi coaliții cu PSD.

„Sunt partide care au spus asta și trebuie să luăm asta în considerare, dar trebuie să păstrăm direcția occidentală a României. O să fie discuții, fiecare din părți își va spune părerea, sunt scenarii, dar reiterez convingerea mea că rezultatul va fi continuarea direcției occidentale”, a mai punctat președintele.

