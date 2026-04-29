Live TV

Nicușor Dan susține că nu se teme de o eventuală suspendare din funcție: România trebuie să fie guvernată de forțe pro-occidentale

Data actualizării: Data publicării:
Sorin Grindeanu, la consultările cu partidele parlamentare organizate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Despre o posibilă nouă majoritate PSD-AUR: „Extrem de puțin probabil”

Președintele Nicușor Dan a subliniat miercuri, 29 aprilie, în cadrul unei declarații de presă, că ipoteza suspendării din funcție „nu e o chestiune serioasă”, subliniind că a acționat în contextul crizei politice de la București în conformitate cu Constituția României. Șeful statului a clarificat, încă o dată, că „există voință politică” în așa fel încât partidele pro-occidentale să formeze un nou Guvern, menționând că le va chema la consultări imediat după votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD-AUR. 

Președintele a fost întrebat, într-o conferință susținută în Dubrvonik, dacă își menține declarația conform căreia nu va numi un Guvern în care să fie implicat și partidul AUR și dacă se teme de o eventuală suspendare din funcție. 

„Chiar Constituția României vorbește de direcția pro-Occidentală a României. Când am făcut declarația, pe care mi-o mențin, am acționat în această direcție. Voi acționa pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale. De suspendare nu e o chestiune serioasă, suspendarea e un mecanism foarte serios în care Parlamentul și apoi cetățenii penalizează cetățenii care încalcă constituția, nu suntem deloc acolo”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Într-un interviu acordat luni seară la Digi24, premierul Ilie Bolojan a sugerat că, odată creată alianța AUR-PSD, aceasta poate duce inclusiv la formarea unei majorități care să îl suspende pe președintele Nicușor Dan din funcție. 

„Suntem într-un mediu politic și actorii politici acționează uitându-se fiecare la așteptările publicului lui. Așa cum s-au desfășurat lucrurile în ultimele 10 luni, am încercat să fiu președinte mediator cu dialog constructiv cu fiecare dintre părți. Nu am văzut din nicio parte agresiune sau adversitate la adresa mea”, a mai adăugat președintele. 

În același timp, liderul AUR, George Simion, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru declarațiile legate de refuzul de a numi premierul unui Guvern din care să facă parte sau să fie susținut de AUR. 

Despre o posibilă nouă majoritate PSD-AUR: „Extrem de puțin probabil”

Șeful statului a mai repetat faptul că nu crede că PSD și AUR vor forma o nouă majoritate parlamentară. 

„Scenariul teoretic despre care vorbiți e extrem de puțin probabil, nu există declarație din partea PSD că ar merge spre acest scenariu”, a adăugat președintele Nicușor Dan. 

Nicușor Dan a subliniat că e convins că există „voință politică” în așa fel încât România să își păstreze direcția pro-occidentală, deși PNL și USR au subliniat că nu se vor mai așeza la masa negocierilor pentru formarea unei noi coaliții cu PSD. 

„Sunt partide care au spus asta și trebuie să luăm asta în considerare, dar trebuie să păstrăm direcția occidentală a României. O să fie discuții, fiecare din părți își va spune părerea, sunt scenarii, dar reiterez convingerea mea că rezultatul va fi continuarea direcției occidentale”, a mai punctat președintele. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în mai 2026. Data care îți poate aduce schimbări importante în viață
Cancan
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe...
Fanatik.ro
Ionel Ganea și-a deschis sufletul după accidentul în care i-a murit fiul de doi ani: „Te schimbă pentru...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Propunere de modificare a Codului Rutier. Ce este „culoarul de salvare” și ce vor trebui să facă șoferii
Adevărul
„Trăim într-un șantier. Este inuman ce se întâmplă aici”. Când va fi gata modernizarea Bulevardului...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a adera la UE, spune cancelarul Germaniei
Newsweek
Scenariul de groază pentru pensionari. Pensiile nu se mai pot plăti, indexările anulate. Care e motivul?
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Destinul Juliei Roberts, „decis” de interpretarea unor replici. Cum a prezis Sally Field succesul uriaș al...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte