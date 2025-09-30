Nicușor Dan susține concedierea unor angajați de la stat: E nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că este nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni din sistem şi e nevoie de reduceri de cheltuieli, pe alte segmente, precizând că este sigur că în coaliţie se va găsi echilibrul astfel încât să avem o decizie comună, asumată.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Timişoara, despre reforma administraţiei, că este „o problemă vastă cu multe aspect”.

„Evident că dacă ne uităm la întreg sistemul administrativ, central şi local, există zone însemnate unde e nevoie de ieşiri din sistem, după cum există zone în care e nevoie de mai mulţi oameni în sistem, de exemplu pe partea din poliţie responsabilă cu securitatea publică. Şi mai sunt câteva astfel de exemple. Deci e nevoie ca noi să echilibrăm sistemul”, a afirmat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Preşedintele a menţionat că e nevoie de asemenea ca să ne reîntoarcem la o lege a salarizării unice, „pentru că am avut-o, numai că am corectat-o de aşa de multe ori că sunt discrepanţe foarte mari între instituţii”.

„Ca să vă dau un răspuns general, e nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni din sistem. E nevoie de reduceri de cheltuieli, pe alte segmente, bunuri şi servicii, etapizare de investiţii şi sunt sigur că în coaliţie se va găsi echilibrul astfel încât să avem o decizie comună, asumată”, a declarat președintele.

