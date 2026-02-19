Președintele Nicușor Dan susține joi, 19 februarie, o conferință de presă după participarea la prima întrunire a Consiliului pentru Pace. În cadrul evenimentului, șeful statului a susținut un scurt discurs în care i-a mulțumit liderului american Donald Trump pentru organizarea întrevederii, dar și pentru implicarea sa în planul de pace din Gaza.

Reforma pensiilor magistraților și discuțiile cu PSD

„Judecătorii au fost numiți de Cameră, de Senat, președinte, și mai puțin de chestiuni absolut informale nu putem vorbi de influențe. Judecătorii CCR trăiesc în mijlocul societății și în chestiuni în care interpretarea e într-o parte sau alta te uiți și la societate să vezi ce își dorește”, a spus președintele.

Discuția cu Marco Rubio

Referitor la discuția cu secretarul de stat american Marco Rubio, șeful statului a explicat: „În tipul acesta de reuniuni sunt mai mult chestiuni de politețe între diverși participanți. Am discutat 2 minute aici cu lideri din mai multe zone ale lumii”

SUA sunt partenerul strategic al României

Nicușor Dan a afirmat în conferința de presă că Statele Unite sunt partenerul strategic al României. În ceea ce privește Consilul pentru Pace, șeful statului a declarat: „E o inițiativă a SUA și a președintelui Donald Trump în Gaza. E important ca România să fie prezentă, pentru ca trăim într-un context de securitate în care e important să fie prezent. Romania are o tradiție îndelungata în a fi prezentă în Orientul Mijlociu. România a ajutat deja umanitar și s-a angajat sp facă mai mult: am scos împreună cu ONU copii din Gaza, ei ajungând în spitale europene. Ne-am angajat sa dăm burse școlare pentru studenți palestinieni și să contribuim la reparații de școli. Am făcut asta în multe zone din lume/

Ca rezultat general al intâlnirii, e incredibil că multe state cu situație financiară mai bună ca a României s-au angajat să contribuie”.

De asemenea, șeful statului a susținut că este important ca România să aprofundeze parteneriatul cu SUA: „Am explicat de ce am venit aici: pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri și să aprofundăm acest parteneriat cu SUA. În subtext se pune întrebarea cum alegem între SUA și UE, iar raspunsul meu încă din campanie e că nu alegem între cele două: și într-o parte și în alta încercăm să fim parteneri corecți”.

Știrea inițială: După participarea la reuniune, Nicuşor Dan a transmis că România e decisă să îşi intensifice relaţiile cu partenerii săi strategici, tradiţionali, pentru că dinamica internaţională actuală impune consolidarea acestor punţi.

Mai mult, acesta a declarat că rămâne un susţinător ferm al cooperării transatlantice dintre SUA şi UE.

Amintim că prima întrunire a Consiliului pentru Pace, o inițiativă a preşedintelui american Donald Trump, s-a desfășurat joi, 19 februarie, la Washington. La întrevedere a participat și președintele Nicușor Dan, România având statut de observator. În discursul de deschidere a evenimentului, cel de-al 47-lea președinte american l-a numit pe Dan „prim-ministru” al României, adăugând și că poporul român este „fantastic”.

Editor : A.M.G.