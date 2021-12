Nicușor Dan, tot nevaccinat: Am intrat la Guvern cu test. Săptămâna asta mă vaccinez, azi sau în weekend

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a participat vineri la o întâlnire la Guvern, pentru a discuta despre situația termoficării din București. Edilul, nevaccinat, a intrat pe baza unui test.

Întrebat la plecare de jurnaliști dacă s-a vaccinat, Nicușor Dan a spus că nu a făcut-o încă, dar o va face în această săptămână.

„Am intrat pe baza unui test. Săptămâna asta mă vaccinez. Azi sau în weekend. Nu pot să spun (ce vaccin va face - n.r.), dar în două doze. Ca să lămurim, eu am trecut prin boală, am avut imunitate naturală, am spus apoi că fac investigații și mă voi vaccina, ceea ce voi face”, a declarat Nicușor Dan.

Întâlnirea de la Palatul Victoria, la care au participat premierul Nicolae Ciucă și mai mulți miniștri, a rămas fără concluzii privind costurile căldurii din București. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, nu știe încă dacă va primi bani de la Guvern. Edilul spune că până la sfârșitul anului situația este sub control, dar recunoaște că ar putea avea nevoie de fonduri suplimentare în ianuarie.

