Nicuşor Dan: „Am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română”

Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
Slujbe religioase în limba maternă

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat joi că documentul semnat cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe tema educaţiei va permite românilor din Ucraina să-şi continue educaţia în limba maternă în localităţile lor, în ciuda comasării de şcoli care este în derulare în ţara aflată în război.

„În primul rând, documentul semnat azi, aşa cum am spus, duce nivelul de protecţie a minorităţilor la strandardele stabilite de organismele internaţionale, Consiliul Europei. Dacă vorbim de educaţie, pentru că ăsta a fost subiectul, Ucraina are o reformă a educaţiei în care, în linii mari, comasează şcoli, şi, din perspectiva acestui document, face o excepţie pentru minorităţi, astfel încât ei, bineînţeles, fiind mai puţini, să poată să-şi desfăşoare în localitatea lor educaţia în limba maternă”, a declarat Nicuşor Dan în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski.

Potrivit preşedintelui, „este un exemplu de cum aceste garanţii oferite minorităţilor funcţionează”.

Slujbe religioase în limba maternă

Şeful statului a explicat că, în ceea ce priveşte biserica, se reasigură posibilitatea de a participa la serviciu religios în limba maternă.

Anterior, Nicuşor Dan a precizat că a discutat cu Zelenski, între altele, despre minoritatea românească din Ucraina.

„Am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română şi pentru toate celelalte drepturi ale minorităţii române în acord cu drepturile minorităţilor stabilite prin carte international”, a mai spus Nicuşor Dan.

România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic. „Istoric, a existat neîncredere între ţările noastre. Aceasta s-a evaporat"

