Nicuşor Dan: Un ONG de mediu are cheltuieli de judecată de 340.000 lei. Abia mai pâlpâie structuri care contestă acte ale autorităților

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că nu este „în regulă” ca un ONG de mediu care a constastat în instanţă acte emise în legătură cu exploatarea de gaz de la Marea Neagră să trebuiască să plătească cheltuieli de judecată de 340.000 de lei. El avertizează că există chiar o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care stipulează că nu trebuie, prin amenzi, prin cheltuieli de judecată, „să distrugem existenţa acestor zone de societate, care pun presiune pe autoritate”.

„M-am întâlnit cu reprezentanţii unor ONG-uri de mediu, întâmplător, care au contestat exploatarea de gaz de la Marea Neagră, actele administrative, nu cunosc dosarul. Ce mi se pare foarte foarte îngrijorător - nu ştiu dacă ei au avut dreptate, n-au avut, au pierdut - pentru două termene de judecată, un ONG de mediu a primit cheltuieli de judecată de 340.000 de lei”, a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, la ieşirea din sediul Curţii de Appel Bucureşti.

Şeful statului a afirmat că „asta nu e în regulă”.

„Aşa cum am spus şi mai devreme de acţiune de intimidare, noi abia avem… mai pâlpâie nişte structuri care îndrăznesc să conteste acte emise de autorităţi şi să le dai tipul acesta de... (…) Mai ales că avem şi o hotărâre de anul trecut a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care spune că nu trebuie, prin amenzi, prin cheltuieli de judecată, să distrugem existenţa acestor zone de societate, care pun presiune pe autoritate”, a mai declarat Nicuşor Dan.

În iunie 2025, Tribunalul Bucureşti a respins solicitarea Greenpeace România de suspendare a acordului de mediu pentru proiectul Neptun Deep.

Instanţa a stabilit cheltuieli de judecată de 340.000 de lei.

Citește și Nicușor Dan, citat la Curtea de Apel București într-un dosar pe imobiliare: Dacă nu vii, înseamnă că eşti de acord cu ce se spune

