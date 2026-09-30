Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri seară, că la următoarele consultări va condiţiona partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Şeful statului a apreciat că o prezenţă AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri şi pe partea de securitate şi pe parte de Uniune Europeană, iar România nu-şi permite acest lucru.

Nicuşor Dan a fost întrebat, miercuri seară, dacă va condiţiona ca următorul premier desemnat să nu coopteze AUR la guvernare.

„Răspunsul este afirmativ. Nu dintr-o lipsă de respect faţă de simpatizanţii AUR, ci pentru un mandat pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni şi mandatul ăsta spune păstrarea direcţiei pro-occidentale şi o traiectorie financiară fără turbulenţe pentru o stabilizare financiară a României şi, în păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplineşte aceste condiţii”, a explicat președintele

Potrivit şefului statului, o prezenţă AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri şi pe partea de securitate şi pe parte de Uniune Europeană. „România nu îşi permite asta în momentul ăsta şi ăsta e mandatul pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni”, a mai declarat preşedintele.

În ceea ce privește viitoarea nominalizare de premier, Nicușor Dan a declarat că, după cinci luni de tatonări și discuții, are „multe nume în cap”.

„N-ar fi constituțional să mă pronunț înainte să am o nouă consultare cu partidele politice, înainte ca față de varianta care nu a mers, care a fost asumată politic de trei partide, cu Siegfried Mureșan, ca partidele astea, după consultări interne, să-și modifice opțiunea și după ce o să am discuții cu toate partidele, poate și discuții informale, zilele acestea, până luni, o să-mi formez o idee și în baza acestui cumul de informații voi nominaliza o persoană. Singurul lucru cert este că luni după-amiaza voi nominaliza pe cineva”, a mai spus șeful statului.

Nicuşor Dan a anunţat că va convoca din nou consultări cu partidele, luni, la Cotroceni, iar luni seară va desemna un premier.

Editor : Ș.R.