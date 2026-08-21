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Nicușor Dan va conduce delegația României la ONU. Ce va transmite președintele în discursul de la New York

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Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Președintele Nicușor Dan va conduce delegația României la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, care va avea loc la New York. Șeful statului va susține, pe 23 septembrie, discursul național în plenul reuniunii, unde va vorbi despre reforma organizației și contribuția României la menținerea păcii și securității internaționale.

Tema centrală a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU este „Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți”, transmite Administrația Prezidențială.

Președintele României va susține, pe 23 septembrie, intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va sublinia în cadrul discursului eforturile României pentru susținerea procesului de reformare a Organizației Națiunilor Unite, precum și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme.

În marja segmentului de nivel înalt, președintele României va participa la mai multe evenimente și va avea întâlniri bilaterale cu șefi de stat și de guvern.

Discuțiile vor include și susținerea candidaturii României la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei.

Agenda președintelui se află în curs de definitivare, iar programul consolidat al întâlnirilor va fi făcut public mai aproape de data desfășurării Adunării Generale a ONU, mai spune sursa citată.

Editor : Ana Petrescu

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