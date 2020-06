Nicușor Dan va depune o plângere penală împotriva șefului companiei de salubritate Sector 5 și a directorului poliției locale

Nicuşor Dan, candidat la Primăria Capitalei, a anunţat că luni va depune o plângere penală împotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, şefului companiei de salubritate din acest sector şi a şefului Poliţiei locale, transmite Agerpres. Mașini de salubritate din Sectorul 5 au împiedicat, joi, desfășurarea normală a conferinței de presă organizate de candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS pentru Primăria Capitalei.

"O să fie mâine la Parchet o plângere penală împotriva primarului Sectorului 5, şefului companiei de salubritate de la sectorul 5 şi şefului Poliţiei locale de la sectorul 5", a afirmat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susținută duminică.

Joi, conferinţa de presă susţinută de Nicuşor Dan, la intersecţia dintre strada Progresului cu strada Doctor Constantin Istrati, a fost perturbată în mod repetat de claxoanele maşinilor de salubritate ale sectorului 5 și de către substanțele cu care au fost stropiți cei prezenți. Dan s-a adresat la un moment dat unui poliţist local, întrebându-l de ce nu a luat măsuri pentru a asigura liniştea publică, însă poliţistul i-a cerut să revină pe trotuar.

Candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS pentru alegerile locale din toamnă a spus că este optimist că bucureştenii "vor şti cum să scape" de "administraţie Firea-PSD".

"Din păcate pentru bucureşteni sunt patru ani pierduţi din viaţa lor, patru ani în care traficul este şi mai rău, patru ani în care poluarea a devenit şi mai rea (...). Nicio îmbunătăţire a problemelor structurale pe care Bucureştiul le are, dimpotrivă RADET-ul în faliment şi STB-ul nu este departe. (...) Am venit acum patru ani, ne-am dus în Consiliul General, în primul rând am dorit să colaborăm, voiam să colaborăm. Din păcate, ne-am trezit cu o putere Firea-PSD care nu numai că nu voia să colaboreze cu noi. Deciziile în Consiliu erau stabilite dinainte şi niciun argument nu conta şi consilierii duceau o muncă până în instanţă pentru a obţine hârtii din Primărie pe care primarul dispusese să nu li se dea. Am găsit o administraţie locală care nu s-a înţeles nici cu propriul Guvern, nici cu propriul Parlament şi a căutat pretexte în toate aceste interacţiuni pentru a justifica incompetenţa şi nerealizările. (...) Avem practic un primar care patru ani de zile nu a locuit în acest oraş", a afirmat Dan, care candidează pentru funcția de primar general al Bucureștiului.

Vlad Voiculescu, preşedintele PLUS Bucureşti, a spus că "dezastrul din Capitală" nu ţine doar de primari, ci şi de consilii.

"Dezastrul din Bucureşti nu ţine doar de primari, fie că este vorba despre primarul general sau primarii de sector, ci ţine şi de consilii pentru că acestea, printre altele, aprobă felul în care primarul vrea să cheltuiască banii publici. (...) Asta este treaba noastră să dezmembrăm acest feudalism târziu care este în politica românească, pe drumul acesta am plecat acum patru ani de zile şi sunt aici ca să vă spun că nu o să ne abatem de la acest drum şi nu o să ne pierdem pe acest drum. Lucrurile sunt aşezate deja. Nicuşor Dan este candidatul susţinut de majoritatea partidelor de opoziţie şi cred că este absolut necesar să recâştigăm Bucureştiul în momentul acesta", a arătat Voiculescu, candidat la Consiliul General al Municipiului București.

Preşedintele USR Bucureşti, Claudiu Năsui, a arătat că Bucureştiul este un oraş care are nevoie de infrastructură.

"După cum ştiţi avem deja patru ani de când suntem prezenţi în consilii, patru ani de când am spus de fiecare dată şi am afirmat de fiecare dată principiile noastre, patru ani de când Bucureştiul şi primăriile de sector au cheltuit în total 53 de miliarde de lei, 53 de miliarde de lei care înseamnă bani cheltuiţi pentru noi. Anul trecut s-au cheltuit cu 63% mai mult decât în 2016 de exemplu, o sumă foarte mare şi întrebarea pe care ar trebui cu toţii să ne-a punem este dacă trăim cu 63% mai bine în Bucureşti. Avem un oraş care are nevoie de infrastructură, avem un oraş care are nevoie de foarte multe lucruri pe care noi şi consilierii noştri le-am susţinut", a afimat deputatul Năsui.

