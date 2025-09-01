Nicușor Dan va discuta marți cu liderii Coaliției, după amenințarea lui Ilie Bolojan cu demisia (surse)

Președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire, marți, cu președinții partidelor din Coaliția de guvernare, potrivit unor surse politice. Discuțiile vin după ce premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat că își dă demisia dacă reforma administrației locale nu este dusă la bun sfârșit. De altfel, este un subiect care a creat tensiuni între cele patru partide.

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că președintele Nicușor Dan i-a chemat la discuții pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR. Întâlnirea va avea loc marți și vine în contextul tensiunilor din Coaliție cu privire la proiectele de reformă discutate la Guvern, cu precădere reforma administrației publice locale.

Asta după ce premierul Ilie Bolojan ar fi pus pe masă simulări pentru o reducere cu 45% a posturilor din administrația locală, în loc de 25% cât fusese procentul inițial, ceea ce ar fi însemnat aproximativ 70.000 de posturi în minus și 17.000 de oameni dați afară. Propunerea i-a nemulțumit în special pe social-democrați, așa că liderii nu au reușit să se pună de acord, iar măsura a fost amânată.

Este motivul pentru care Guvernul nu își va asuma răspunderea și pe reforma din teritoriu, o dată cu restul pachetelor - pensiile magistraților, noile modificări fiscale, reforma din sănătate, cea a companiilor de stat și a companiilor autonome.

În acest context, premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia în cazul în care nu se face o reducere reală a posturilor din administrația locală.

Ce spune președintele despre măsurile Guvernului

Președintele Nicuşor Dan a lăsat de înțeles că proiectele pregătite de Executiv pot conține și greșeli.

„În momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci şi greşeli. Aceste greşeli le vom corecta începând cu ianuarie 2027. Noi mai avem 2025 şi 2026 care vor fi ani dificili pentru români”, a spus președintele.

Întrebat cât crede că va rezista acest Guvern, șeful statului a mai precizat că nu are rezerve că nu ar rezista, având în vedere că toate partidele pro-occidentale sunt la guvernare.

