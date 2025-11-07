Președintele va discuta săptămâna viitoare cu liderii Coaliției despre pensiile magistraților: „Compromisul e destul de aproape”

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că săptămâna viitoare liderii din Coaliței vor merge la Palatul Cotroceni pentru a discuta „pe mai multe chestiuni care țin de activitatea curentă, o începere de discuție pe bugetul pentru 2026”, inclusiv despre problema pensionării magistraților, după publicarea motivării CCR. Acesta afirmă că „discuțiile se apropie de un compromis”.

„În opinia mea, discuțiile se apropie de un compromis”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta spune că săptămâna viitoare va discuta cu liderii din Coaliție inclusiv despre problema pensionării magistraților, după publicarea motivării CCR.

„O să avem foarte probabil o întâlnire săptămâna viitoare pe mai multe chestiuni care țin de activitatea curentă, o începere de discuție pe bugetul pentru 2026. Din informațiile pe care le am, compromisul e destul de aproape.

Ca proiectul să fie asumat de Guvern în Parlament sau să fie dezbătut într-o procedură rapidă este timp. Întrebarea este dacă îl va ataca cineva ulterior la CCR și cât va dura acolo”, mai subliniază președintele Nicușor Dan.

El afirmă că perioada de transmitere a avizului CSM în cadrul celor 30 de zile prevăzute „e parte din discuție”.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, PSD susține modificarea proiectului pensiilor magistraților, după cum urmează: pensiile să fie de 75% din ultimul salariu net, în loc de 70% cât prevedea varianta Guvernului, iar perioada de tranziție până când vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani să fie de 15 ani, în loc de 10 ani.

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24, că adoptarea măsurilor de reformă în ceea ce privește pensiile magistraților și reforma în administrația locală și centrală „este o necesitate” și că, până la sfârșitul acestei luni, speră ca aceste pachete să fie rezolvate.

CCR a respins legea referitoare la pensiile magistraţilor, invocând faptul că nu a fost aştetat termenul legal de 30 de zile pentru avizul CSM.

Jalonul 215 din PNRR, care ar trebui îndeplinit până la sfârșitul lunii, prevede „Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale”. Neîndeplinirea acestuia duce la pierderea a 231 demilioane de euro.

