Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat marți concluziile reuniunii Coaliției de Voință de la Paris, unde liderii statelor aliate ale Ucrainei au discutat garanțiile de securitate ce ar urma să fie activate după un eventual armistițiu cu Rusia. Șeful statului a anunțat că documentul rezultat din aceste discuții nu va rămâne o declarație de intenție, ci va fi trecut prin Parlamentul României, subliniind în același timp rolul Statelor Unite în monitorizarea păcii, contribuția României la securitatea regională, inclusiv în Marea Neagră, precum și poziția țării noastre privind sprijinul pentru Ucraina. În timpul conferinței de presă, Nicușor Dan a abordat și teme interne majore, de la situația de la Curtea Constituțională, la creșterile de taxe, numirile la conducerea instituțiilor-cheie și necesitatea definirii unor proiecte de țară și a unei strategii economice pentru România în Europa viitorului.

Proiecte de ţară şi rolul României în Europa viitorului

ACTUALIZARE 21.45 Întrebat ce proiecte majore de ţară ar vrea să vadă pentru România şi ce rol ar putea avea ţara noastră în Europa viitorului, Nicușor Dan, a subliniat nevoia unei viziuni construite împreună cu mai multe categorii profesionale.

„Ca să faci un proiect de ţară trebuie să ai contribuţii de la multe categorii profesionale”, a declarat el.

Şeful statului a spus că îşi doreşte o strategie economică clară, care să pornească de la avantajele competitive ale României.

„Ar trebui să stimulăm şi cum putem compensa balanţa economică. Avem deja discuţii cu oameni care se pricep la asta, iar o direcţie de acţiune ar trebui să o avem cam în jumătate de an”, a spus preşedintele.

Nicușor Dan a menţionat şi importanţa definirii poziţiei României în viitoarele politici europene.

„Ce cred eu că trebuie să facem în România, printre altele, este să vedem care este proiectul nostru pe fondurile europene 2028–2034”, a declarat preşedintele.

El a adăugat că România trebuie să recupereze decalajele de dezvoltare, în special în domeniul inovării.

„Cum să facem ca România să recupereze deficitul de dezvoltare pe partea de inovare şi cum să facem ca, din bugetul foarte ambiţios pe dezvoltare şi inovare al Comisiei, ţări mai puţin dezvoltate, ca România, să beneficieze”, a mai spus Nicuşor Dan.

Contribuţii financiare şi sprijinul pentru Ucraina

ACTUALIZARE 21.39 Preşedintele României, Nicușor Dan, a explicat care este nivelul contribuţiilor financiare în cadrul Coaliţiei de Voinţă şi care este decizia cu adevărat relevantă pentru sprijinul acordat Ucrainei.

„Totalul contribuţiilor este undeva la 5 milioane de euro. Noi suntem undeva la 1%, proporţional cu ponderea noastră din PIB în această Coaliţie”, a declarat Nicuşor Dan.

El a subliniat însă că decizia majoră a fost luată recent la nivel european.

„Decizia decisivă este cea luată la Consiliul European de acum două săptămâni, când Ucrainei i s-au acordat 90 de miliarde de euro”, a spus preşedintele.

Întrebat dacă este îngrijorat de demersul opoziţiei de a-l suspenda, Nicuşor Dan a respins ferm acest subiect.

„Mi se pare total neserios să discutăm despre acest subiect”, a declarat preşedintele României.

El a argumentat că nu poate fi vorba despre o încălcare a Constituţiei în contextul actual.

„Nu cred că se încalcă Constituţia atunci când o mie de oameni din sistemul de justiţie spun că este afectată chiar independenţa magistratului şi preşedintele întreabă dacă este aşa sau nu este aşa”, a spus Nicuşor Dan.

Despre anularea alegerilor

Referindu-se la subiectul anulării alegerilor, preşedintele a anunţat că va veni cu un document oficial în perioada următoare.

„Voi veni la începutul acestui an cu un raport. Chiar în avion am citit o parte din raport”, a declarat Nicuşor Dan.

„Mi-ar fi plăcut să nu crească taxele, dar ţine de Guvern”

Întrebat cum vede majorările de taxe, şeful statului a spus că şi-ar fi dorit să fie evitate, dar a subliniat că deciziile aparţin Guvernului.

„Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Este o chestiune care ţine de Guvern. Nu vreau nici să apăr, nici să acuz”, a afirmat preşedintele.

El a precizat că legislaţia oferă autorităţilor locale o anumită marjă de manevră.

„Există o flexibilitate pe care legea o dă autorităţilor locale. Sunt nişte taxe care nu au mai crescut de foarte mult timp, în raport cu inflaţia”, a spus Nicuşor Dan.

În final, preşedintele a oferit şi un exemplu personal.

„Eu am o maşină pe care nu am mutat-o încă de la Făgăraş la Bucureşti. Încă nu mi-a venit decizia pentru ea”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Referendum şi discuţii cu magistraţii

ACTUALIZARE 21.32 Preşedintele a anunţat că există un interes larg din partea magistraţilor pentru discuţii în perioada următoare.

„Mai sunt 30 de magistraţi care şi-au exprimat intenţia de a veni la discuţii. Vom lua legătura cu fiecare”, a declarat Nicuşor Dan.

Referindu-se la organizarea unui referendum, şeful statului a precizat că acesta va avea loc, urmând să fie stabilite detaliile.

„Pe referendum, îl vom face. Vom stabili detalii, probabil că în cursul lunii ianuarie îl vom organiza”, a spus preşedintele.

Nicușor Dan a anunţat şi că va participa la o şedinţă a Consiliului Superior al Magistraturii.

„Voi merge la o şedinţă a CSM. Aştept datele”, a declarat el.

Relația cu PSD şi numirile la servicii

Întrebat despre relaţia cu Partidul Social Democrat şi despre eventuale strategii politice, preşedintele a respins ideea unui joc politic deliberat.

„Este un joc de-a şoarecele şi pisica? Ce face PSD?”, a fost întrebat şeful statului.

„Şi cine să fie pisica?”, a răspuns Nicuşor Dan, adăugând că „sunt măsuri luate de Coaliţie care nu au fost pe placul publicului PSD şi atunci există nişte divergenţe între acţiune şi declaraţia politică”.

În ceea ce priveşte numirile la conducerea serviciilor secrete, preşedintele a confirmat că are deja unele variante în vedere.

„Am nişte oameni în cap. O să fie nişte discuţii”, a mai declarat Nicuşor Dan.

„Nu vom lăsa CCR fără judecător”

ACTUALIZARE 21.26 Întrebat despre tergiversarea de la Curtea Constituţională, preşedintele României, Nicușor Dan, a spus că nu doreşte o escaladare a tensiunilor în societate.

„Nu vreau să punem foarte multă patimă, care să nască ură în societate. Este clar că există un conflict social, iar fiecare încearcă să folosească pârghii care sunt legale, precum litigiul în instanţă”, a declarat Nicuşor Dan.

Şeful statului a explicat care este esenţa criticilor formulate în acest caz.

„În esenţă, critica este că domnul Dacian Dragoş nu ar avea acei 18 ani de practică, deşi a predat drept timp de 20 de ani. Noi credem că avem dreptate”, a spus preşedintele.

El a precizat că, indiferent de evoluţia situaţiei, funcţionarea Curţii Constituţionale nu va fi afectată.

„Dacă se suspendă, nu vom lăsa Curtea Constituţională fără un judecător. Vom numi unul”, a afirmat Nicuşor Dan.

Referindu-se la coaliţia de guvernare, preşedintele a spus că aceasta este stabilă şi are un sprijin solid.

„Această coaliţie există, funcţionează şi are în spate dorinţa românilor pentru o Românie occidentală. Mă aştept ca ea să fie stabilă, cu modificări minore”, a declarat şeful statului.

În ceea ce priveşte numirile la conducerea serviciilor, Nicuşor Dan a subliniat că va exista consultare politică înainte de orice decizie.

„În ceea ce priveşte şefii de servicii, nu se va întâmpla să nu discutăm înainte, pentru ca numirile să fie validate de Parlament”, a spus preşedintele.

El a făcut precizări şi despre procedura privind conducerea parchetelor.

„La şefii de parchete există o procedură care va fi lansată zilele următoare, în care procurorii îşi pot depune CV-urile. Şi aici trebuie să existe consultare între premier şi preşedinte”, a mai declarat Nicuşor Dan.

„Monitorizarea păstrării păcii este coordonată de SUA”

ACTUALIZARE 21.21 Întrebat cine coordonează planul de garanţii de securitate, preşedintele României, Nicușor Dan, a explicat că mecanismul este construit pe mai mulţi piloni.

„Există aşa-numiţii patru piloni: echiparea corespunzătoare a armatei Ucrainei, pe componenta aeriană, navală şi terestră. Pentru fiecare dintre aceşti piloni există un mecanism de răspuns”, a declarat Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, pentru fiecare pilon a fost desemnată o naţiune lider care coordonează eforturile.

„Pentru fiecare dintre aceşti patru piloni există o naţiune lider care coordonează eforturile. Pe partea de maritim, de exemplu, România, Turcia şi Bulgaria fac o operaţiune de deminare în Marea Neagră, care va fi parte din acest pilon naval”, a spus preşedintele.

Nicușor Dan a subliniat importanţa implicării Statelor Unite în acest mecanism.

„Există un mecanism de răspuns şi este foarte important că Statele Unite sunt parte. În primele 24 de ore este Ucraina, 489 de ore forţele europene şi 72 de ore un răspuns al Statelor Unite”, a declarat preşedintele României.

El a precizat că monitorizarea respectării păcii va fi coordonată de SUA.

„Monitorizarea păstrării păcii este coordonată de Statele Unite”, a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele a arătat că securitatea Mării Negre a fost discutată ca element-cheie al arhitecturii de securitate europene.

„S-a evocat securitatea în Marea Neagră ca parte importantă din securitatea europeană”, a declarat Nicuşor Dan.

Referitor la calendarul următoarelor reuniuni şi la cooperarea internaţională, şeful statului a precizat că este avută în vedere o vizită viitoare în România.

„Această vizită va avea loc în 2026, în România. Pe de altă parte, lucrăm pe chestiuni bilaterale. Parte din garanţiile de securitate, pe coordonare, vor avea loc aici, în Franţa”, a spus preşedintele.

În final, Nicuşor Dan a explicat că urmează o etapă juridico-legislativă în fiecare stat participant.

„Acum suntem la un nivel juridico-legislativ pentru fiecare dintre ţările care s-au angajat să desfăşoare această colaborare. Multe dintre operaţiuni sunt, vă daţi seama, militare. Când vom trece prin Parlament, vom trece lucruri generice, de exemplu detalii despre militari, dar nu câţi, la fel şi pe partea financiară”, a mai declarat preşedintele României.

„Un mesaj de descurajare pentru Rusia”

ACTUALIZARE 21.16 Preşedintele României a explicat că Statele Unite fac parte din arhitectura garanţiilor de securitate discutate la Paris, iar mesajul transmis este unul de descurajare pentru Kremlin.

„Statele Unite sunt parte a acestor garanţii de securitate. Este, practic, un mesaj de descurajare pentru Rusia”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat care va fi rolul României în cadrul mecanismului de monitorizare a păcii şi dacă ţara noastră va trimite trupe în Ucraina, preşedintele a subliniat că poziţia României este clară.

„În primul rând, Coaliţia de Voinţă funcţionează de doi ani. România şi-a asumat să nu trimită trupe în Ucraina, dar, în schimb, să ofere suport logistic şi pregătire pentru militarii ucraineni în România”, a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele a mai precizat că documentele discutate la Paris nu vor rămâne simple declaraţii de intenţie, ci vor urma proceduri instituţionale clare.

„Pentru ca documentul de astăzi să nu fie doar o declaraţie de intenţie, pentru fiecare ţară, inclusiv pentru România, acest decupaj va fi trecut prin Parlament. Va fi, aşadar, un act care va fi aprobat”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Întrebat cum se poziţionează România faţă de intervenţia din Venezuela şi faţă de situaţia Groenlandei, preşedintele României, Nicușor Dan, a făcut distincţii clare între cele două cazuri.

„În ceea ce priveşte Venezuela, a existat o declaraţie a 27 de ţări, printre care şi România, o declaraţie foarte nuanţată, şi aceasta este poziţia pe care o avem în continuare”, a declarat Nicuşor Dan.

Referindu-se la Groenlanda, preşedintele a subliniat că situaţia este complet diferită şi că nu există o intenţie oficială din partea Statelor Unite.

„În cazul Groenlandei, nu vorbim despre o intenţie oficială a administraţiei Statelor Unite. Este vorba despre o situaţie total diferită: un teritoriu autonom, NATO, parte a coroanei daneze, deci nu se pune problema”, a mai spus Nicuşor Dan.

ACTUALIZARE 21.10 „Coaliţia de Voinţă este o reuniune a statelor care îşi propun să ajute Ucraina şi să contureze garanţii de securitate pentru Ucraina, din momentul în care pacea va fi obţinută”, a declarat Nicușor Dan.

Preşedintele României a precizat că reuniunea de la Paris a marcat un pas important în acest proces.

„Astăzi s-a făcut un pas important. A fost adoptat un document public al tuturor statelor participante, dar, mai important, în urma muncii echipelor tehnice – şefi de stat major şi consilieri pe securitate – a fost întocmit un document unitar, care nu este public”, a spus Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, documentul prevede în mod concret modul în care vor fi aplicate garanţiile de securitate.

„Acest document prevede concret cum vor fi exercitate aceste garanţii de securitate şi cine coordonează fiecare dintre elementele de garanţie”, a mai declarat preşedintele României.

Știrea inițială

Reuniunea a avut loc la Palatul Élysée şi a reunit lideri europeni şi parteneri internaţionali ai Ucrainei, alături de emisari americani şi de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Discuţiile s-au concentrat pe documente de lucru privind planul de pace şi pe conturarea unor garanţii de securitate pentru Ucraina, care ar urma să fie activate după un eventual armistiţiu.

Potrivit informaţiilor discutate la Paris, un proiect de declaraţie aflat în analiză prevede garanţii de securitate cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, precum şi posibilitatea creării unei forţe multinaţionale europene pentru Ucraina, care ar putea beneficia de sprijin din partea Statelor Unite în cazul unui atac.

Documentul menţionează că aceste angajamente ar putea include utilizarea unor capacităţi militare, sprijin informaţional şi logistic, iniţiative diplomatice şi sancţiuni suplimentare.

Editor : C.A. | Ș.A.