Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile serviciilor secrete. Cine este în cărți

nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan urmează să negocieze cu PSD în perioada următoare numirile la șefiile parchetelor și a serviciilor secrete. Dacă la DNA, Parchetul General și DIICOT nu sunt încă vehiculate nume, la Serviciile Secrete sunt mai mulți oameni în cărți, spun surse Digi24.

În primul rând, este de așteptat ca numirea pentru șefia SRI să fie susținută de PNL, iar propunerea SIE să vină dinspre PSD. Așadar, pentru Serviciul Român de Informații se vehiculează numele lui Cătălin Predoiu, actualul ministru de Interne, prim-vicepreședinte al PNL. Tot susținut de PNL este și președintele Senatului, Mircea Abrudean, relatează Corina Matlinschi, jurnalist Digi24.

Câteva nume par favorite și pentru Serviciul de Informații Externe. Din partea PSD sunt vehiculate cel puțin trei nume - doi europarlamentari - Vasile Dâncu, cel care a fost și ministru al Apărării, și Claudiu Manda, cel care conduce PSD Dolj. De asemenea, președintele ASF, Alexandru Petrescu, este și el pe această listă. Favorit însă, spun surse politice, este în continuare Marius Lazurcă, diplomat de carieră. În toamna anului trecut, Nicușor Dan l-a propus șefilor coaliției de guvernare, însă aceștia au cerut timp de gândire.

Ulterior, președintele l-a numit pe Lazurcă consilier prezidențial pe politică externă. Nu este clar dacă noua funcție l-a scos din joc pentru șefia SIE sau dimpotrivă. Este în continuare în cărți acum pentru context.

Indiferent dacă propunerile pentru SRI și SIE vin dinspre PNL sau PSD, ele trebuie să fie pe placul lui Nicușor Dan. În negocieri, PSD joacă un rol esențial, din două motive. În primul rând, pentru că este partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. Șeful statului este cel care face propunerile pentru șefia celor două servicii secrete, dar mai departe, Parlamentul are ultimul cuvânt, la vot.

Președintele este practic constrâns de aritmetica parlamentară să agreeze cu PSD orice numire. Al doilea motiv este legat de numirile șefilor de la Parchetul General, DNA și DIICOT. Din partea PSD este și ministrul Justiției, care face propunerile, iar procedura de selecție tocmai ce a fost demarată în această săptămână.

Nicușor Dan are voie o singură dată să refuze motivat propunerile venite astfel de la Ministerul Justiției.

