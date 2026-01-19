Live TV

Nicușor Dan va participa sâmbătă, la Iași, la manifestările de Ziua Unirii, „dacă nu apar chestiuni importante de ultimă oră”

Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, președintele României. Foto: Profimedia Images

Preşedintele României ar urma să participe, sâmbătă, la Iaşi, la manifestările oficiale organizate de Ziua Unirii Principatelor Române, potrivit unor surse politice citate de News.ro.

Pentru prima dată, manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii nu vor mai avea loc în cursul dimineţii, ca în anii precedenţi, ci după-amiază, începând cu ora 15.00.

Surse politice au precizat, pentru News.ro, că preşedintele Nicuşor Dan va fi prezent la Iaşi pe 24 ianuarie, după ce în cursul dimineţii va asista la manifestările de Ziua Unirii ce vor fi organizate la Focşani.

„Dacă nu apar chestiuni importante de ultimă oră care să îl reţină la Bucureşti, preşedintele va ajunge la Iaşi”, au precizat aceleaşi surse.

Până în prezent, niciun lider de partid nu a confirmat prezenţa la Iaşi pe 24 ianuarie.

Manifestările oficiale de la Iaşi vor începe la ora 15.00, în Piaţa Unirii şi vor include discursuri ale oficialităţilor, depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, defilarea detaşamentelor militare şi tradiţionala horă a Unirii.

Ulterior, sunt programate depunerile de jerbe de flori la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la Biserica Trei Ierarhi din municipiu.

Anul trecut, la manifestările oficiale organizate la Iaşi pe 24 ianuarie nu a fost prezent nici un lider naţional.

AUR a organizat un marş pe străzile oraşului la care a fost prezent şi George Simion, dar acesta nu a participat şi la evenimentul oficial din centrul oraşului.

În schimb, şefii politici ieşeni ai PNL şi PSD au fost huiduiţi când au venit în Piaţa Unirii din municipiul Iaşi pentru a participa la manifestările oficiale organizate de Ziua Unirii Principatelor Române. Fluierături s-au auzit inclusiv în timpul slujbei religioase, unul dintre preoţi făcând apel la cei prezenţi să facă linişte.

