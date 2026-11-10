Live TV

Nicușor Dan va ține o conferință de presă în această seară. Despre ce va vorbi președintele

Data publicării:
INSTANT_COTROCENI_URSULA_DAN_027_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, în București, 9 noiembrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că va susţine marţi seară, de la ora 19:00, o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni. Digi24.ro va transmite în direct declarațiile președintelui.

„Despre provocările ultimelor luni şi priorităţile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferinţe de presă, care va avea loc marţi, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni”, a anunțat şeful statului pe pagina sa de Facebook.

Conferinţa de presă va fi transmisă prin sistemul unic de transmisiune în direct şi pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: Ursula von der Leyen, primită de Nicușor Dan: Anunț o investiție de 50 de milioane de euro în HUB-ul de securitate de la Marea Neagră

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
2
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
3
Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
4
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Sir Richard Knighton
5
Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...
L-a lăsat fără cuvinte. Ce a făcut Chivu în fața lui Popovici în vestiar, când toată lumea plecase acasă
Digi Sport
L-a lăsat fără cuvinte. Ce a făcut Chivu în fața lui Popovici în vestiar, când toată lumea plecase acasă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COTROCENI_URSULA_DAN_022_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ursula von der Leyen, primită de Nicușor Dan: Anunț o investiție de 50 de milioane de euro în HUB-ul de securitate de la Marea Neagră
nicusor dan sorin grindeanu
De ce „nu-i pică bine” lui Nicușor Dan o alianță PNL-USR și motivele apropierii de PSD. S. Lăzăroiu: „S-a uitat și el cine are puterea”
nicusor dan inquam octav ganea
Care ar putea fi reacția PSD, dacă AUR ar cere suspendarea lui Nicușor Dan. S. Lăzăroiu: „S-ar putea să nu-i mai pese de voturi”
Ursula von der Leyen si Nicușor Dan la baza militară Mihail Kogălniceanu
Ursula von der Leyen vine în România. Șefa CE se va întâlni cu președintele Dan și premierul Niculescu
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mesajul lui Nicușor Dan, după atacul din Cracovia: „România este pe deplin solidară cu Polonia și cu poporul său”
Recomandările redacţiei
Președintele rus Vladimir Putin.
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Cum ar putea testa Rusia Articolul 5 al NATO. Scenariul îngrijorător...
steaguri rusia ucraina sua abu dhabi negocieri pace
UE, divizată cu privire la rolul Europei în viitoarele discuții...
Pete Hegseth și Donald Trump
În Congresul SUA s-a inițiat o procedură de demitere împotriva...
Ultimele știri
Parlamentul se reuneşte azi în şedinţă comună pentru desemnarea noilor membri ai CA la SRTV şi SRR
„Kievul nu e pregătit pentru asta”. Capitala Ucrainei, sub amenințarea unei ierni fără căldură și curent, pe fondul atacurilor Rusiei
„Am fost de față”. Ce spune un important lider care a vorbit la telefon cu Putin despre starea președintelui rus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
6 zodii primesc o a doua șansă în dragoste. Împăcări, adevăruri incomode și noi începuturi
Cancan
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții...
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluiri fără precedent: 10 decizii pe care le-a anunțat patronul FCSB
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
Jucătorii cu care pornește revoluția la FCSB. Gigi Becali: „Și lui îi fac contract”
Adevărul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Digieconomic
Ajutoarele pentru plata facturilor la electricitate ar putea fi extinse. Ministerul Energiei analizează noi...
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"De-a dreptul șocant": Ionuț Radu, comunicat fără precedent după ce a fost acuzat că a refuzat naționala!
Pro FM
Katy Perry ar urma să „dezvăluie secrete despre căsătoria ei întunecată cu Russell Brand”. Posibil într-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Salma Hayek, sclipitoare într-o rochie roșie care i-a conturat perfect silueta. Soțul abia și-a putut lua...
Adevarul
Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic
Newsweek
Joi intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Ordinea în care vin, în funcție de bancă
Digi FM
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI-ul în ancheta care îl vizează pe fostul ei soț. Thomas Markle, arestat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...