Nicușor Dan va ține o conferință de presă în această seară. Despre ce va vorbi președintele

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că va susţine marţi seară, de la ora 19:00, o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni. Digi24.ro va transmite în direct declarațiile președintelui.

„Despre provocările ultimelor luni şi priorităţile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferinţe de presă, care va avea loc marţi, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni”, a anunțat şeful statului pe pagina sa de Facebook.

Conferinţa de presă va fi transmisă prin sistemul unic de transmisiune în direct şi pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale.

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Editor : B.P.