Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova. Se va întâlni cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski

Nicușor Dan va merge joi în Republica Moldova, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, unde va fi primit de președinta Maia Sandu și va participa la parada militară organizată la Chișinău. Șeful statului român va avea și o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Conform agendei șefului statului prezentată de Administrația Preziențială, vizita lui Nicușor Dan începe la Cahul, unde, de la ora 10:00, președintele va vizita șantierul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. De la ora 10:30, el va merge la Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din municipiu.

Întâlnire cu Maia Sandu la Chișinău

La ora 14:35, Nicușor Dan va fi primit de Maia Sandu la Palatul Prezidențial din Chișinău. Cei doi președinți vor avea o întâlnire tête-à-tête, urmată de convorbiri oficiale.

Ulterior, de la ora 16:45, Nicușor Dan și Maia Sandu vor participa la parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

Republica Moldova marchează, joi, 35 de ani de la proclamarea independenței.

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Reuniune trilaterală cu Zelenski

De la ora 18:45, președintele României va participa la o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și Volodîmîr Zelenski, la Palatul Prezidențial din Chișinău. Cei trei șefi de stat vor susține declarații de presă comune la ora 19.25.

Programul lui Nicușor Dan include apoi o cină oferită de Maia Sandu, la Reședința de Stat „Nicolae Iorga”, iar de la ora 21:10, participarea la concertul festiv dedicat Zilei Independenței, în Piața Marii Adunări Naționale, alături de Maia Sandu și Volodimir Zelenski.

Președinția Republicii Moldova a confirmat, miercuri, că Maia Sandu i-a invitat pe Nicușor Dan și Volodimir Zelenski la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova.

Maia Sandu s-a întâlnit luni, la Kiev, cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, pe care a invitat-o, de asemenea, în Republica Moldova. Potrivit NewsMaker, aceasta a confirmat că va efectua vizita pe 1 septembrie.

Editor : Ana Petrescu