Nicușor Dan, Vlad Voiculescu și Ciprian Ciucu, în dezbatere la Digi24. Ce soluții au pentru lipsa căldurii și traficul din Capitală?

Alegerile locale din 2020, dar mai ales lupta pentru Primăria București, încep să devină o preocupare tot mai presantă pentru partidele politice din România, care deja au început să-și anunțe candidații. La București, toti ochii sunt pe opoziție: va reuși să fie unită și să împiedice realegerea Gabrielei Firea? Ideea unui candidat unic al opoziției este luată în calcul în perspectiva păstrării sistemului cu un singur tur. Trei dintre numele din opoziția de dreapta cel mai mult vehiculate pentru intrarea în cursa electorală - Nicușor Dan (USR), Vlad Voiculescu (PLUS) și Ciprian Ciucu (PNL) - au dezbătut luni seara la Digi24 miza acestor alegeri și au oferit soluții pentru două dintre cele mai mari probleme ale Capitalei: termoficarea și traficul.

USR București l-a validat, sâmbătă, pe Nicușor Dan drept candidatul filialei la Primăria Generală a Capitalei. Tot sâmbătă, Dacian Cioloș a spus că PLUS nu renunță la Vlad Voiculescu și va încerca să convingă celelalte partide de dreapta să îl susțină. PMP a anunțat, la rândul său, că Theodor Paleologu, care a candidat din partea partidului lui Traian Băsescu la alegerile prezidențiale, va fi candidatul acestui partid și la Primăria Capitalei.

Pe de altă parte, liderul liberal Ludovic Orban a afirmat, duminică, că e prematur ca partidele de dreapta să vorbească despre nominalizarea unui candidat unic la alegerile locale.

La rândul ei, Gabriela Firea, actualul primar PSD, și-a anunțat, duminică, intenția de a candida pentru un nou mandat la Primăria Capitalei.

Este posibil ca partidele de dreapta să aibă un singur candidat pentru Primăria Capitalei?

Nicușor Dan (independent susținut de USR): Este un lucru pe care l-am spus încă de acum 7-8 luni, când am anunțat că la Primăria Capitalei. Este foarte probabil să rămânem la alegeri într-un singur tur. Avem un primar dezastruos – Gabriel Firea, care din păcate în sondaje este undeva la 30%, și atunci este logic ca partidele de dreapta să aibă un candidat unic. Trebuie să avem un calendar al alegerilor preliminare între partidele de dreapta, între forțele de opoziție, care să stabilească acel calendar unic. Eu am propus ca asta: să existe o precampanie până la jumătatea lunii februarie, urmată de un sondaj în a doua jumătate a lunii februarie, cu o casă sau mai multe case agreate de toate aceste forțe de dreapta, care să stabilească un candidat unic și să fie susținut de toți ceilalți.

Ciprian Ciucu (PNL): Sună bine un astfel de calendar. Evident, dacă va fi să rămânem într-un singur tur trebuie să găsim primari pentru Primăria Capitalei și pentru primăriile de sectoare care să nu se canibalizeze între ei. Asta este important, pentru că avem șansa să smulgem din mâna PSD-ului nu doar Primăria Capitalei, ci întreegul București, așa cum este acum, administrat dezastruos. Sunt multe opțiuni, trebuie aprofundate. Avem opțiunea de alegeri primare, astfel încât să ne chemăm simpatizanții la vot, să se exprime pentru a-l susține pe acela care li se pare cel mai bine pregătit și mai calificat pentru funcția de primar general. Avem varianta sondajului, dar, oricare dintre ele presupune dezbateri amănunțite.

PNL încă nu a desemnat candidatul, eu sunt un candidat în interior în acest moment. Dacă aș fi desemnat candidat, aș participa cu mare drag la o dezbatere cu Nicușor Dan, care este un candidat merituos, și cu Vlad Voiculescu, un candidat la fel valoros.

Vlad Voiculescu (PLUS): Avem așa: avem o idee bună, de a avea un candidat unic al opoziției. Avem însă noi, în alianța USR-PLUS, o etapă premergătoare. Alianța își va desemna un candidat, va fi o competiție între Nicușor Dan, pe care îl salut, și subsemnatul. În momentul acesta, discutăm în Alianță, în USR și PLUS, cum se va petrece această competiție. Trebuie să se întâmple înainte de a avea fie alegeri primare - acele alegeri în care invităm fie membri de partid, fie invităm bucureștenii să susțină un candidat sau pe celălalt -, fie sondaje pentru a desemna candidatul opoziției. Dar înainte de asta, Alianța va avea un singur candidat.

Rămâne un candidat unic al opoziției și în cazul alegerilor în două tururi?

Nicușor Dan: Eu cred că, deși îmi doresc pentru democrație să existe două tururi în România, știind că și PSD, și UDMR se opun modificării legii alegerilor locale, ipoteza este cea a unui singur tur. Dacă vor fi două tururi, există o mai mare libertate pe partidele de opoziție de a-și face strategii proprii.

Ciprian Ciucu: Dacă va fi un singur tur, noi suntem cumva obligați să începem să lucrăm încă de pe acum, să ne cunoaștem, să formăm echipe, de ce nu, cel care câștigă să fie susținut de către ceilalți. Iar dacă nu, evident va trebui după aceea să formăm majorități împreună, pentru că este deopotrivă important ca și în consiliile locale ale primăriilor să avem majoritatea. Acum nu este foarte clar, suntem foarte la început. Adică nu este foarte clar dacă va fi mai întâi o competiție între candidatul PLUS și candidatul USR, după care va intra în competiție cu candidatul PNL sau dacă este o competiție la care să participe din prima cele trei partide, eventual și PMP. Și noi avem un calendar, al nostru se duce undeva spre februarie, deci cel mai repede ar ca prin febuarie să se ia o decizie, dar nu cred că vom avea-o mai devreme de martie. Dar ceea ce trebuie oricum să facem cu toții este să aprofundăm discuțiile. PNL nu este deloc incompatibil nici cu USR și nici cu PLUS. Este bine că avem și disponibilitatea lui Nicușor Dan de a participa la această competiție, cu dezbateri bine organizate, bine puse la punct, în care bucureștenii chiar să vadă cine este acela care merită cel mai mult să fie primarul Bucureștiului, pentru că vom prelua un oraș extrem de prost de administrat și extrem de greu de reparat.

Vlad Voiculescu: Aș lămuri ceva: cu siguranță sunt două procese separate: una este desemnarea candidatului în Alianța USR-PLUS. O competiție a opoziției, în care poate să participe și candidatul PMP și probabil că în fiecare zi am putea să vedem un nou candidat, asta se va tranșa separat. Apropo de un tur-două tururi, cred că bucureștenii și românii merită să-și aleagă primarii cu procente mai mari decât 8-9-10-12 la sută. Sunt 1,8 milioane de oameni cu drept de vot în București și primarul Gabriela Firea a fost aleasă de mai puțin de 300.000 dintre ei. Nu e o mândrie pentru niciun politician să fie ales de o mână din electorat. Cred că toți politicienii, de o etnie sau alta, de la un partid sau altul au datoria să livreze asta românilor.

Nicușor Dan: Nu trebuie să neglijăm discuția pe Consiliul General, în care foarte previzibil va fi o majoritate USR-PLUS-PNL-PMP și cred că este important ca aceste partide să ajungă la un acord politic pe punctele importante înainte de desfășurarea alegerilor propriu-zise pentru ca echipa să înceapă să lucreze.

Cum se poate rezolva problema căldurii în București

Ciprian Ciucu: Din păcate, echipa Firea nu și-a imaginat ce înseamnă RADET și proporțiile unui astfel de sistem centralizat de termoficare. Trebuia ca din primul an de mandat să vină cu un program cât se poate de serios de investiții. Trebuia să atragă bani puși la dispoziție de Comisia Europeană, fonduri dedicate Primăriei Capitalei, nu să cheltuim din bugetul propriu, în loc să alocăm bani pe fel și fel de prostii, cum s-a întâmplat. Vorbim de un megasistem făcut de comuniști în anii 60-70, care și-a depășit de două ori și jumătate durata de viață.

Țevile nu se repară singure. Este vorba despre un program multianual care, dacă vă spune cineva că rezolvă în patru ani, vă minte. Este un program care trebuie etapizat și executat în aproximativ două mandate, cu un efort bugetar care tinde undeva la valoarea bugetului pe un an al Bucureștiului.

Trebuie o retehnologizare și redimensionare a țevilor, pentru că atunci când a fost proiectat sistemul, servea întreaga salbă de industrii din jurul Bucureștiului. În sine, nu a fost prost gândit, dar trebuie readaptat la condițiile de astăzi. Asta înseamnă să fii inclusiv impopular, asta înseamnă să sapi orașul. Nu este ușor de venit cu astfel de lucruri în fața oamenilor. Un primar responsabil face ceea ce trebuie pentru oraș, evident anunțând din timp și planificând transparent investițiile.

Este vorba despre un efort de management semnificativ, întins pe ani de zile, pentru că alternativa este mult mai proastă. Alternativa înseamnă poluare prin centrale de apartament și ne vor ustura gâtul și ochii din cauza poluării, dacă se va dubla, va genera boli cardiovasculare.

Vlad Voiculescu: Viziunea mea nu este foarte diferită de ceea ce a spus Ciprian Ciucu. Trebuie să păstrăm sistemul centralizat, în măsura în care este posibil, nu trebuie să reinventăm apa caldă. Există exemple de succes la Brașov, chiar la Chișinău, unde rețeaua a fost reabilitată. Pentru asta avem nevoie de un plan de reabilitare care să fie dezvoltat de o echipă în care să avem experți tehnici, financiari, să fie inclus în strategia energetică a Capitalei, după discuții cu finanțatorii potențiali. Aș aminti de fondurile europene, care au fost lăsate de izbeliște.

Totul trebuie să înceapă de la adevăr, de la a înțelege situația reală. Când o auzim pe Firea când spune că „n-o să mai fie probleme”, pentru mine ca cetățean, e de neimaginat. Primarul Bucureștiului are în primul rând datoria să fie onest și să spună adevărul. Vedem cu toții ce se întâmplă o dată la două zile. Situația este dezastruoasă și fără un plan. Pentru viitorul primar asta este una dintre marile probleme cu care va trebui să se confrunte.

Nicușor Dan: Am pierdut patru ani și înainte de asta am mai pierdut zece ani. Când RADET a intrat în insolvență am spus că în trei ani o să intrăm în faliment și asta s-a întâmplat. S-a mers la judecător cu un plan fantasmagoric și am pierdut trei ani și 180 de milioane de euro pe care puteam să-i luăm de atunci spunând că RADET-ul poate să preia ELCEN-ul, căruia îi datora deja aproape un miliard de euro contabil și un miliard de lei fără penalități.

Soluția este încălzirea centralizată din două motive. 1 – altfel poluarea va crește sensibil, 2 – pentru că chiar dacă vrem să trecem la centrale de apartament nu putem decât în zece ani din motive tehnice.

Pe zona de sud și de vest, unde suntem mai aproape de centrale - e adevărat, că ele nu sunt supradimensionate, dar putem să păstrăm o parte dintre ele. Trebuie să refacem rețeaua într-un ritm mult mai accelerat decât s-a făcut până acum, s-au făcut practic 30 de km în trei ani, putem să facem 100 de km pe an, asta depinde și de viteza cu care se execută lucrările publice. E nevoie de bani - sunt bani europeni, sunt și alte surse. Trebuie început cu acele locuri unde specialiștii știu că crapă rețeaua.

În zona de nord, sunt absolut deschis la noi unități de producție, care să fie mai apropiate și care să fie deschise către privat, care se mișcă mult mai rapid și au și bani.

Replica lui Alexandru Burghiu, director Termoenergetica: Vorbim de o regie (RADET), pe care când am preluat-o, de nouă luni nu avea țeavă, nu mai vorbim de echipamente, care avea 3.000 de oameni după ce inițial avusese 7.000. Am cumpărat echipamente care nu veniseră de 10 ani, am încheiat contracte cu terți, după ce de zece ani niciun privat nu mai lucrase. Dacă cineva crede că poate într-un București să înlocuiască 100 de km pe an, nu pot decât să-l felicit. Se tot dă exemplul orașului Oradea - are 75 de km, când noi avem aproape 1.000. Oradea a înlocuit undeva la 7,5 km pe an de rețea primară. Noi o să ajungem până la sfârșiul anului la 20 de km dar nu de rețea primară, ci de zone afectate. Acest sistem este un sistem circular și degeaba înlocuiesc dintr-o magistrală 8 km dacă ea are 12 și o să am o avarie pe ceilalți 4, e ca și cum n-aș fi făcut nimic. E un sistem de două ori îmbătrânit. Noi am readus pe linia de plutire sistemul, am reînceput să angajăm oameni, pentru că de 15 ani nu li se majoraseră salariile. Și dacă înlocuiam de patru ori mai mult, în trei ani și ceva din 2016 până în prezent am înlocuit 180 de km și o să depășim...

Nicușor Dan: Nu, e fals! Aștept să puneți pe site harta cu cei 180 de km.

Alexandru Burghiu: O să punem!

Ciprian Ciucu: Și inclusiv avariile, pe care nu le mai anunțați!

Alexandru Burghiu: O să depășim 200 de km! Dar vă spun un lucru: și dacă înlocuiam de trei ori mai mult, tot nu era de ajuns!

Ce soluții sunt pentru traficul din Capitală?

Nicușor Dan: Traficul are mai multe componente. Una foarte ieftină, care se poate face în trei ani, este managementul traficului, a semafoarelor cu adevărat inteligente conectate la server și care dau verde în timp real, care dau verde și când văd că vine autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul și în felul ăsta se stimulează transportul public. A doua componentă este o strategie de parcare, care trebuie să includă în locurile de parcare pe care le gestionează municipalitatea toate locurile pe care noi parcăm infernal astăzi, pentru ca, în momentul în care le ai într-un sistem informatic, prin politica de prețuri să stimulezi oamenii să parcheze către parcările mai ieftine, mai ieftine. Bineînțeles, parcări la marginea orașului, park and ride, gratuite, care să încurajeze oamenii din provincie să-și lase mașinile în afara orașului. Trebuie să existe o strategie pe transportul public, unde trebuie să optimizăm traseele care au rămas în anii '80 şi cu locurile de pe prima bandă câştigate prin strategia de parcare să dăm linii unice pe troleibuz, autobuz, transport de suprafață. Și bineînțeles investiții în infrastructură, cea mai importantă fiind șoseaua de centură și ieșirile către ea. Municipul București poate să ia șoseaua de centură în administrare și poate să o facă în patru ani cu banii pe care îi are. Pe liniile dedicate de troleibuz/autobuz pot să circule şi bicicletele.

Ecotaxa - pentru că Bucureștiul este un oraș bogat, nu va face decât să ia niște bani de la bucureșteni. Atâta timp cât nu dai alternativă, nu o să poată împiedica lumea să vină cu mașina în Centru.

Ciprian Ciucu: Dacă la punctul anterior am fost cu totul de acord, aici vă spun că am o altă viziune. Domnule, nu e loc fizic pentru numărul imens de mașini care se află acum în București. Scopul unei astfel de politici publice este să schimbăm comportamentul de mobilitate al oamenilor de pe auto individual către transportul în comun și transport alternativ. Trebuie să creezi o capacitate de transport - să ai autobuze, troleibuze, metrou, tramvaie la timp, curate, bine conectate, care să-i garanteze omului deplasarea în maxim 30 de minute în orice punct al Capitalei. Poți să ai cel mai performant sistem de management al traficului. La numărul imens de automobile nu va face față. Și la parcări fix la fel. Ce trebuie să faci? Oferi alternativa pe transport în comun, creezi benzi dedicate RATB. Dacă vrei cu auto individual, asta e, nu se poate, plătești în plus. Faci șoseaua de centură. Faci park&ride la fiecare dintre cele șase artere care aduc trafic în București. Este vorba de o secvențialitate de măsuri dependente una de alta care are ca obictiv final schimbarea comportamentului de mobilitate.

Ecotaxa - la urmă, dacă celelalte măsuri alternative nu au mers.

Vlad Voiculescu: N-ar trebui să uităm că există un plan de mobilitate pe care l-am făcut cu experți, care costă o groază de bani. Trebuie însă implementat. Da, transportul public trebuie să fie o prioritate, în condiții civilizate, cu orar respectat. În 2001, când m-am mutat la Viena, stăteam undeva la marginea Vienei și de acolo luam un autobuz și când autobuzul întârzia un minut, doamnele mai în vârstă se urcau pe șofer și dădeau din cap, spuneau că așa ceva nu este acceptabil. Până când transportul în comun, pe care poți să te bazezi, în condiții civilizate, nu devine o alternativă, nu o să reușim să schimbăm comportamentul oamenilor.

Curios cum turcii - nici măcar firme turcești de top - câștigă toate licitațiile organizate de administrația Firea, dar dincolo de asta avem nevoie de bandă specială, de managementul traficului și avem nevoie să vedem mai puține mașini pe drumuri. M-aș uita însă la sursele traficului: de ce se plimbă oamenii? Dacă am avea școli bine echipate în fiecare cartier - orele de vârf sunt cele în care familiile își duc copiii la școală; dacă nu am mai plimba oamenii de la o instituție la alta - și una dintre prioritățile mele este digitalizarea - atunci nu am mai avea atâția oameni care se plimbă pe străzi, aleargă de la o instituție la alta. Trebuie să eliminăm și sursele traficului.

Replica lui Mihai Teodorescu, directorul Direcției Transport din Primăria Capitalei: Modelul de mobilitate european încurajează în acest moment folosirea transportului public și a transportului alternativ, de aceea Primaria Capitalei a demarat licitațiile pentru a reînnoi cu poeste 60 la sută parcul auto al societății de transport în comun - 400 de autobuze pe stradă, 130 de autobuze hibride contract cu Mecedes Benz care vor veni din aprilie anul viitor, licitația cu tramvaiele, licitația autobuzelor electirce. Practic, ne-am îndreptat către această politică de mobilitate, către transportul public. Într-adevăr, ne trebuie o șosea de centură, park & ride-urile care au fost deja începute, sunt contracte în desfășurare, cum este cel de la Pantelimon, cel de la Stăulești. Abonamentul de transport public ar trebui să includă în fiecare zi și taxa park&ride-ului, pentru a stimula călătorul să-și lase mașina în parcare și să folosească transportul public. Ne interesează în acest moment să creștem capacitatea transportului public și să forțăm cetățeanul Bucureștiului să călătorească cât mai mult cu transportul public în deterimentul autoturismului personal.

