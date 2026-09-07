Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an, eventual o dată cu legea bugetului naţional pe 2027. El a menţionat că sunt multe inechităţi, nu numai în sistemul de învăţământ în ceea ce priveşte salarizarea şi din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt, în această lege a salarizării, fără să afectăm financiar România global.

„Din păcate, sunt multe inechităţi nu numai în sistemul de învăţământ în ceea ce priveşte salarizarea şi din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt, în această lege a salarizării, oricare va fi ea, fără să afectăm financiar România global şi să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu, pentru a repara echităţile şi în special în sistemul de educaţie”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre legea salarizării.

Președintele a precizat că liderii politici cu care a vorbit au înţeles necesitatea pentru că, cât timp nu ai o lege a salarizării, vei perpetua acele litigii care sunt de ordinul zecilor de mii, în care se spune că pentru o muncă similară nu sunt salariile identice şi până la urmă, asta va încărca instanţele, va şi pierde bani de la buget şi va şi genera tensiuni sociale.

„Deci e nevoie de o lege a salarizării”, a menţionat Nicuşor Dan.

Preşedintele a completat că şi din perspectiva agenţiilor de rating care au văzut ce se întâmplă în perioade electorale ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an, „eventual odată cu legea bugetului naţional pe 2027”, a spus el.

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Editor : B.E.