Live TV

Video Nicușor Dan vrea ca legea salarizării să fie adoptată anul acesta: „Eventual odată cu legea bugetului naţional pe 2027”

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-09-07 134009
Foto: captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an, eventual o dată cu legea bugetului naţional pe 2027. El a menţionat că sunt multe inechităţi, nu numai în sistemul de învăţământ în ceea ce priveşte salarizarea şi din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt, în această lege a salarizării, fără să afectăm financiar România global.

„Din păcate, sunt multe inechităţi nu numai în sistemul de învăţământ în ceea ce priveşte salarizarea şi din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt, în această lege a salarizării, oricare va fi ea, fără să afectăm financiar România global şi să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu, pentru a repara echităţile şi în special în sistemul de educaţie”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre legea salarizării.

Președintele a precizat că liderii politici cu care a vorbit au înţeles necesitatea pentru că, cât timp nu ai o lege a salarizării, vei perpetua acele litigii care sunt de ordinul zecilor de mii, în care se spune că pentru o muncă similară nu sunt salariile identice şi până la urmă, asta va încărca instanţele, va şi pierde bani de la buget şi va şi genera tensiuni sociale.

„Deci e nevoie de o lege a salarizării”, a menţionat Nicuşor Dan.

Preşedintele a completat că şi din perspectiva agenţiilor de rating care au văzut ce se întâmplă în perioade electorale ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an, „eventual odată cu legea bugetului naţional pe 2027”, a spus el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
Screenshot 2026-06-30 102743
4
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Abu Musab al-Suri foto captura video via the Telegraph
5
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a...
”Tentativă de omor”: neverosimil ce decizie a fost luată după intrarea ”criminală” care l-a băgat în spital!
Digi Sport
”Tentativă de omor”: neverosimil ce decizie a fost luată după intrarea ”criminală” care l-a băgat în spital!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan.
Nicuşor Dan: Politica e o artă a compromisului care nu compromite. Aceste patru luni sunt un eşec pentru toată lumea
INSTANT_NICUSOR_DAN_CURCANI_AN_SCOLAR_079_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Doi elevi i-au spus lui Nicușor Dan că vor să ajungă președinți. Cum a reacționat șeful statului
INSTANT_NICUSOR_DAN_CURCANI_AN_SCOLAR_075_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, după vizita la o școală din Curcani, județul Călărași: O greșeală pe care o facem e că nu valorizăm cunoașterea
nicusor dan aheea mirabela gradinaru
Nicuşor Dan: „Educaţia nu înseamnă doar note, cataloage sau examene”. Președintele și-a însoțit fetița în prima zi de școală
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan privind naționalismul sănătos: „Nu pare că citește”
Recomandările redacţiei
vladimir putin (1)
Care ar putea fi următoarea țară atacată de Putin: România, vizată...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Audituri secrete: contracte uriașe, arme defecte și cine profită de...
client socat de bonul de cumparaturi
România, prinsă în capcana stagflației. Economia stagnează, prețurile...
profimedia-1131647737
Reacția lui Kim Jong Un la exercițiile militare ale SUA și Coreei de...
Ultimele știri
Fugarul căutat de trei zile după ce a furat o mașină din Bulgaria a fost prins. Polițiștii l-au găsit ascuns pe un câmp din Dolj
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni politice în biserici: „Merită toate felicitările”
Rusia și Coreea de Nord își consolidează legăturile. A fost deschis primul pod rutier dintre cele două țări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii sunt favoritele astrelor pe 7 septembrie 2026. Pentru una dintre ele se schimbă situația financiară
Cancan
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Fanatik.ro
Sorin Cârțu intervine în ultimul scandal de la Universitatea Craiova: „Nu știu care au fost înțelegerile...
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
Apare un nou stadion în România: „În decembrie se face recepţia! Din retur ne mutăm acolo”
Adevărul
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre...
Playtech
Micul oraș din România care găzduiește una dintre cele mai importante instalații militare din Europa. De ce...
Digi FM
ANAF vinde o vilă de 315 mp cu doar 25.800 de euro, dar nimeni nu o cumpără. Detaliile importante ascunse în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini "șocante" în SUA: Griezmann, filmat în timp ce "se luptă pentru viața lui" în pauza de hidratare!
Pro FM
Mădălina Ghenea, show pe covorul roșu la Veneția. A apărut în ținută decoltată din piele și s-a jucat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman a născut la 45 de ani. Cine este tatăl celui de-al treilea copil al actriței, omul alături de...
Adevarul
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Newsweek
Pensii militare: CCR a obligat Casa de Pensii să restituie unui pensionar impozitul reținut ilegal din pensie
Digi FM
Imagini dramatice. Pilotul Ollie Millroy, salvat din flăcări de un adversar, pe circuitul din China: "Sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Robert Pattinson și Suki Waterhouse, moment romantic la Veneția. S-au sărutat în aplauzele publicului după...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”