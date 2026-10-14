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Nicuşor Dan vrea ca statul să prioritizeze protejarea patrimoniului natural: „Multe iniţiative necesită atenţie”

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nicusor dan profimedia
Nicușor Dan. Foto: Profimedia
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Protejarea patrimoniului natural face parte din responsabilitatea statului faţă de cetăţeni, este o prioritate pe care o susţin şi pe care doresc să o văd reflectată în politicile publice, a transmis, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul evenimentului Climate Change Summit 2026 de la Bucureşti.

„Discuţiile despre climă vizează felul în care ne construim viitorul economic şi condiţiile în care trăim. Avem nevoie de energie sigură şi accesibilă, de investiţii şi de infrastructură pregătite pentru schimbările climatice. În acelaşi timp, trebuie să ţinem cont de valoarea pădurilor, a apelor şi a habitatelor naturale de care depind sănătatea şi bunăstarea noastră. Protejarea patrimoniului natural face parte din responsabilitatea statului faţă de cetăţeni. Este o prioritate pe care o susţin şi pe care doresc să o văd reflectată în politicile publice. În acest context, merită încurajate toate acele iniţiative şi demersuri care se bazează pe colaborarea între cetăţeni, specialişti şi autorităţi.

Centura Verde Bucureşti-Ilfov este un astfel de proiect. Protejarea pădurilor din jurul Capitalei şi refacerea legăturilor între spaţiile naturale au o miză directă pentru viaţa locuitorilor. Ele trebuie să-şi găsească locul în planificarea unei zone metropolitane care are nevoie de aer mai curat, de spaţii de recreere şi de o mai bună adaptare la temperaturi tot mai ridicate”, se precizează în mesajul şefului statului, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, în acelaşi context al protecţiei mediului, recunoaşterea internaţională a valorii Roşiei Montana trebuie însoţită de grijă pentru conservarea sa şi de crearea de oportunităţi pentru locuitorii ei.

„În ceea ce priveşte situaţia de la Roşia Montană, susţin o perspectivă de dezvoltare care protejează peisajul, valorifică patrimoniul cultural şi respectă oamenii care trăiesc acolo. Recunoaşterea internaţională a valorii acestui spaţiu trebuie însoţită de grijă pentru conservarea sa şi de crearea de oportunităţi pentru locuitorii ei. Roşia Montană este un exemplu despre importanţa participării cetăţenilor la deciziile care le pot afecta ireversibil comunităţile.

Aceeaşi atenţie o acordăm şi iniţiativelor pentru salvarea unor specii cum sunt urşii, precum şi a altor animale sălbatice. În centre precum cel al Asociaţiei pentru Conservarea Diversităţii Biologice de la Petreşti, profesionişti şi voluntari îngrijesc zilnic animale rănite şi rămase orfane, cu perspectiva de întoarcere în natură, atunci când aceasta este posibil. Munca acestor oameni trebuie încurajată, inclusiv prin crearea unui cadru de sprijin stabil pentru centrele de reabilitare. România are nevoie de capacitatea de a interveni, de a trata şi de a îngriji fauna sălbatică aflată în dificultate”, a transmis Dan.

Şeful statului a menţionat, totodată, că protejarea naturii trebuie integrată permanent în orice fel de viziune despre dezvoltare.

„Eforturile pentru protejarea zonei lacului Terchirgiol aduc în atenţie responsabilitatea instituţiilor pentru integritatea ariilor naturale protejate. Susţin conservarea acestui spaţiu şi consider firesc ca autorităţile competente să clarifice modul în care se reflectă statutul de arie naturală protejată în deciziile privind utilizarea terenurilor, precum şi în toate activităţile care se desfăşoară în aceste zone. Încrederea cetăţenilor în statul român depinde şi de consecvenţa cu care instituţiile îşi îndeplinesc atribuţiile.

Sunt, aşadar, foarte multe iniţiative care necesită atenţie constantă. Oamenii care lucrează pentru protejarea şi conservarea patrimoniului natural cunosc foarte bine locurile, urmăresc schimbările şi semnalează probleme pe care administraţiile au datoria să le ia în serios. Îmi doresc ca aceste experienţe să fie ascultate şi folosite în elaborarea politicilor publice, iar dialogul cu societatea civilă să conducă la decizii cât mai bine fundamentate. Protejarea naturii trebuie integrată permanent în orice fel de viziune despre dezvoltare. Aceasta înseamnă reguli previzibile evaluări riguroase şi resurse pentru conservare. Înseamnă, totodată, instituţii care implică comunităţile în luarea deciziilor şi îşi asumă implementarea lor corectă”, a punctat Nicuşor Dan, în mesajul oficial.

Editor : C.L.B.

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