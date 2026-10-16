Live TV

Video Nicușor Dan vrea o nouă discuție despre ETS2, pe fondul crizei energetice. Ce se întâmplă cu mecanismul european de taxare a emisiilor

Data publicării:
panouri solare
Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice revizuit include măsuri pentru reducerea emisiilor în sectoare esenţiale precum energie, transport şi industrie. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce spune președintele despre facturile la energie

România își dorește o nouă discuție la nivel european privind aplicarea mecanismului ETS2 și o eventuală amânare cât mai îndelungată, în contextul crizei energetice. Președintele Nicușor Dan a declarat, la Bruxelles, că România și alte state au obținut deja amânarea implementării sistemului din 2027 în 2028. Șeful statului a vorbit și despre măsurile pe termen mediu și lung pentru reducerea presiunii prețurilor la energie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întrebat, la finalul Consiliului European, despre poziția României față de ETS2 și despre eventualele măsuri pentru reducerea facturilor la energie, Nicușor Dan a explicat că mecanismul presupune taxarea emisiilor pentru anumite categorii economice, iar veniturile obținute ar urma să fie direcționate către investiții în energie mai curată.

„Deci evident că suntem coerenți și în special în perioada asta de criză energetică ne dorim ca ETS2, în primul rând, să discutăm asupra lui și dacă vom decide că îl vom pune în aplicare, momentul să fie cât mai îndepărtat”, a declarat președintele.

Potrivit acestuia, România a cerut amânarea sistemului încă din toamna anului trecut, alături de mai multe state europene. În urma negocierilor cu Comisia Europeană, implementarea a fost amânată din 2027 în 2028.

Ce spune președintele despre facturile la energie

În ceea ce privește prețurile la energie, Nicușor Dan a afirmat că sunt necesare măsuri pe termen mediu și lung, care să fie incluse în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034.

„În rest, pe prețurile la energie, bineînțeles că sunt măsuri pe termen mediu și lung pe care mulți dintre noi le solicităm să fie incluse în bugetul pe 2028-2034”, a spus șeful statului.

ETS2 este un sistem european de comercializare a certificatelor de emisii distinct de mecanismul aplicat deja sectoarelor industriale și energetice. Acesta vizează emisiile provenite din combustibilii utilizați în clădiri și în transportul rutier, iar costurile pot avea efecte asupra prețurilor suportate de consumatori.

Citește și: De ce ajutorul „direct în factură” riscă să adâncească criza din sectorul energetic. Problemele indicate de o analiză Frames

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
4
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Siegfried Mureșan, despre Grindeanu: „Acum înțelegem exact de ce a fugit de orice...
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Digi Sport
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nave drone marea neagra bulgaria 1 (1)
Este Rusia sursa atacurilor recente asupra unor nave din Marea Neagră? Nicușor Dan: Intuiția ne spune că este beneficiarul situației
nicusor dan profimedia
Viitorul buget UE: Nicușor Dan explică de ce fermierii românii nu trebuie să-și facă griji pentru subvenții în lipsa unui acord în UE
BUCURESTI - CCR - SEDINTA VALIDARE - MANDAT PRESEDINTE - NICUSOR
Nicușor Dan a fost aliat sau adversar pentru Ilie Bolojan? Ce spune premierul interimar despre relația dintre președinte și PSD
nicusor dan inquam octav ganea
Nicușor Dan, anunț despre soarta Guvernului Niculescu. Ce spune despre votul de învestitură
nicusor dan presidency ro
Apărarea României la Marea Neagră, în discuțiile cu aliații. Nicușor Dan anunță sprijinul Franței
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
În ce condiții ar putea PNL să voteze Guvernul Niculescu. Ilie...
Elon Musk, Donald Trump
Musk l-a acuzat public pe Trump de haosul provocat de restricțiile...
luca niculescu inquam george calin
Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda...
Marine le Pen
Extrema dreaptă europeană se împarte în privința lui Putin. De ce...
Ultimele știri
Premierul Poloniei Donald Tusk avertizează că Rusia ar putea intensifica războiul hibrid înainte de Crăciun
„Peste cadavrele noastre”: Polonia respinge presiunile SUA privind deblocarea activelor rusești înghețate
Cum a ajuns mesajul despre gay din Guvern pe grupul Comisiei conduse de Diana Stoica la Camera Deputaților: „O să fiu mai atentă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat de soț ei, iar el i-a trimis o listă cu 18 sacrificii făcute în căsnicie. Primul punct i-a...
Cancan
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are...
Fanatik.ro
„O blasfemie!”. Marcel Pușcaș, cea mai dură opinie după ce Vlad Chiricheș s-a retras din fotbal: „Nu putea...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Transfer de 5 milioane de euro pentru U Craiova după 1-1 cu Getafe? „Poate să ia bani buni pe el!”
Adevărul
Jumătate dintre pensionarii români au sub 2.500 de lei pe lună. De ce continuă să muncească
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cum arată și ce face azi Leonard Miron, fostă vedetă TVR. Cancer, minus 60 kg și o viață cu totul nouă în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din...
Newsweek
Pensiile magistraților au costat într-un singur an 2.075.652.178 lei. Banii, împărțiți de 5.875 pensionari
Digi FM
Una dintre cele mai urmărite influencerițe din România refuză să fie împreună cu un bărbat care câștigă 4.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro