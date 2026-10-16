România își dorește o nouă discuție la nivel european privind aplicarea mecanismului ETS2 și o eventuală amânare cât mai îndelungată, în contextul crizei energetice. Președintele Nicușor Dan a declarat, la Bruxelles, că România și alte state au obținut deja amânarea implementării sistemului din 2027 în 2028. Șeful statului a vorbit și despre măsurile pe termen mediu și lung pentru reducerea presiunii prețurilor la energie.

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Întrebat, la finalul Consiliului European, despre poziția României față de ETS2 și despre eventualele măsuri pentru reducerea facturilor la energie, Nicușor Dan a explicat că mecanismul presupune taxarea emisiilor pentru anumite categorii economice, iar veniturile obținute ar urma să fie direcționate către investiții în energie mai curată. „Deci evident că suntem coerenți și în special în perioada asta de criză energetică ne dorim ca ETS2, în primul rând, să discutăm asupra lui și dacă vom decide că îl vom pune în aplicare, momentul să fie cât mai îndepărtat”, a declarat președintele. Potrivit acestuia, România a cerut amânarea sistemului încă din toamna anului trecut, alături de mai multe state europene. În urma negocierilor cu Comisia Europeană, implementarea a fost amânată din 2027 în 2028. Ce spune președintele despre facturile la energie În ceea ce privește prețurile la energie, Nicușor Dan a afirmat că sunt necesare măsuri pe termen mediu și lung, care să fie incluse în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. „În rest, pe prețurile la energie, bineînțeles că sunt măsuri pe termen mediu și lung pe care mulți dintre noi le solicităm să fie incluse în bugetul pe 2028-2034”, a spus șeful statului. ETS2 este un sistem european de comercializare a certificatelor de emisii distinct de mecanismul aplicat deja sectoarelor industriale și energetice. Acesta vizează emisiile provenite din combustibilii utilizați în clădiri și în transportul rutier, iar costurile pot avea efecte asupra prețurilor suportate de consumatori. Citește și: De ce ajutorul „direct în factură” riscă să adâncească criza din sectorul energetic. Problemele indicate de o analiză Frames

Editor : C.A.