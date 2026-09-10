Nicușor Dan vrea să aibă un premier desemnat înainte de vizita pe care urmează să o facă în Statele Unite, potrivit surselor Digi24. Șeful statului ar urma să plece în SUA la finalul săptămânii viitoare, iar desemnarea noului șef al Guvernului ar putea avea loc săptămâna care vine.

Problema este însă formarea unei majorități care să susțină viitorul Guvern. PNL nu vrea să voteze un Executiv din care fac parte miniștri PSD, în timp ce social-democrații nu concep ca viitorul Cabinet să nu includă reprezentanți ai partidului.

PNL nu votează un Guvern cu miniștri PSD

Potrivit informațiilor Digi24, liberalii își mențin poziția după negocierile din ultima perioadă și nu vor vota un Guvern în care PSD are miniștri.

În urmă cu câteva luni, PNL luase în calcul să voteze Cabinetul sau să lase votul la liber. După mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii au revenit însă la varianta de a nu susține un Executiv din care fac parte social-democrații.

Poziția PNL este similară cu cea a USR, care nu dorește să voteze un Guvern cu PSD.

„Rămâne cum ne-am înțeles” este, potrivit surselor politice, mesajul transmis în interiorul PNL.

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Social-democrații susțin, la rândul lor, că este exclus ca viitorul Cabinet să nu aibă reprezentanți ai PSD.

Președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, ar fi insistat în negocieri pentru participarea social-democraților la viitorul Executiv.

Discuțiile cu UDMR au fost, potrivit informațiilor Digi24, mai tensionate. Surse politice susțin că Sorin Grindeanu i-ar fi transmis voalat liderului UDMR, Kelemen Hunor, că, în cazul în care formațiunea nu susține Guvernul, social-democrații ar putea vota în Parlament proiecte alături de AUR.

Un astfel de vot a avut deja loc în cazul unuia dintre proiectele cu o puternică miză naționalistă promovate de partidul condus de George Simion, potrivit informațiilor Digi24.

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UDMR cere o majoritate a fostei coaliții

Nici UDMR nu ar urma să voteze viitorul Guvern în lipsa unei majorități formate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, potrivit informațiilor Digi24.

În aceste condiții, pentru învestirea Executivului ar putea fi necesare voturi de la AUR sau SOS România.

În această perioadă, Kelemen Hunor a avut discuții atât cu președintele Nicușor Dan, cât și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

În acest moment, potrivit informațiilor Digi24, nu există o majoritate sigură pentru viitorul Executiv și nici măcar o majoritate de conjunctură între partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare.

Nicușor Dan trebuie să decidă dacă va face săptămâna viitoare desemnarea pentru funcția de premier. Șeful statului își dorește ca acest lucru să se întâmple înaintea vizitei în SUA, însă rămâne incert dacă premierul desemnat va putea obține voturile necesare pentru învestirea Guvernului.

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Editor : Ana Petrescu