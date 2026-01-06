Live TV

nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Foto: Nicușor Dan/ Facebook

Președintele Nicușor își dorește să facă numiri pentru șefia SRI și cea a SIE, au precizat surse apropiate de Administrația Prezidențială pentru Digi24. Numirile fac parte dintr-un pachet mai mare de funcții pentru care se poartă negocieri.

Alături de conducerile SRI și SIE - numiri pe care și le dorește Nicușor Dan, negocierile politice care se poartă, în special cu PSD, privesc și șefii parchetelor, au mai precizat sursele citate.

Pentru șefia SRI, există mai multe variante luate în calcul, inclusiv din sfera politică.

Sursele au mai arătat că săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare, Ministerul Justiției ar urma să declanșeze procedura de selecție pentru șefii parchetelor, procedură care va include un termen de 40 zile pentru depunerea candidaturilor.

Editor : B.P.

