Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat recent că își dorește un al doilea mandat pentru a continua proiectele începute. Întrebat luni seara, la Digi24, dacă el ar fi candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, în cazul în care cele două partide din coaliție ar alege să aibă un candidat comun, Nicușor Dan a evitat un răspuns direct și a spus că mai sunt doi ani și jumătate până atunci. „Haideți să ne concentrăm pe ce avem de făcut pentru viața de zi cu zi”, a îndemnat el.

„Eu sunt un om politicos și răspund la întrebările care mi se pun. Am fost întrebat: vă doriți un al doilea mandat? Am răspuns da. Îmi doresc, dar nu asta este important în ceea ce fac. Important e ca ceea ce fac să răspundă așteptărilor bucureștenilor pe problemele pe care ei le au”, declarat Nicușor Dan. „În primul rând, îmi doresc să fac cât mai multe lucruri care să rezolve problemele bucureștenilor și bineînțeles că pentru că administrația, așa cum am spus - studii de oportunitate, pe fezabilitate, fezabilitate, achiziție publică - e o chestiune pe termen lung. Bucureștiul are enorm de multe probleme venite și din neimplicare, și din nefinanțare. Evident că îmi doresc un mandat mai lung pentru a rezolva niște probleme structurale”, a precizat edilul.

Întrebat ce crede că a reușit să facă din promisiunile de reconstruire a Bucureștiului cu care își începuse mandatul, el a spus că i se pare că a făcut trei lucruri importante, pe care le-a enumerat:

„Unu: am găsit o primărie în faliment și am scos-o. Asta înseamnă că avem credibilitate pe piață. De exemplu, ne-am împrumutat cu o dobândă mai mică decât Guvernul. În 2020, Primăria n-a reușit să se împrumute și ar trebui să vină BEI-ul ca să îi dea un împrumut de ultimă urgență. Și avem o relație corectă, adică în sfârșit, vin constructori să lucreze cu noi. Ăsta e primul lucru.

Al doilea lucru, care nu se prea vede, dar e extrem de important, e pe zona de urbanism: Bucureștiul a avut o dezvoltare speculativă, haotică, care a făcut să avem blocuri de 10 etaje pe străzi de 7 metri lățime, a făcut să avem cartiere extrem de aglomerate și un trafic sufocat, distrugeri de spațiu verde. Prin suspendarea PUZ-urilor de sector am oprit această practică, un lucru extrem de important și asta n-a fost numai o decizie de suspendare, ci au fost zeci de litigii.

Și al treilea - investițiile pe care le-am făcut. Am reușit în acest un an și jumătate să direcționăm investițiile către acele probleme structurale ale Bucureștiului. Adică nu 'hai să mai punem în pod aici, o panseluță aici, un parc aici'. Nu! Hai să facem care sunt acele probleme structurale care rezolvă probleme structurale și astea sunt: semaforizare inteligentă, rețeaua de tramvaie, metrou de suprafață, radialele până în autostrada de centură și să direcționăm banii nu către anvelopări sau alte chestiuni pe care le pot face și sectoarele, ci către aceste chestiuni structurale de rezolvat”, a punctat primarul general al Capitalei.

