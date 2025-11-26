Live TV

Video Nicușor Dan vrea unitate specială la SRI pentru corupție. Ce spune despre implicarea Codruței Kovesi

Data publicării:
cladirea SRI
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Nicuşor Dan: Vom avea o unitate din cadrul SRI care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de mare corupţie

Președintele României vrea un departament special la SRI pentru corupție. Anunțul a fost făcut în prezentarea Strategiei de Apărare a  țării, în Parlament. Nicușor Dan s-a arătat amuzat de ideea că Serviciul Român de Informații  ar putea fi condus de Laura Codruța Kovesi, actual procuror-șef la Parchetul European.

„Un serviciu de informații care are o împărțire pe departamente, care decurge din strategie și după aceea din planul de implementare, și aceste departamente, unele se ocupă de contraspionaj, alte de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri. Prin faptul că am pus în strategie foarte explicit capitolul corupție, vom avea o unitate, sau o secțiune din cadrul SRI care se va ocupa de corupție, iar singura sa sarcină va fi să culeagă informații despre fenomenul de mare corupție.

Întrebat dacă Laura Codruța Kovesi poate fi o opțiune pentru șefia SRI, președintele a spus că nu. „Răspunsul meu este negativ”, a precizat Nicușor Dan.

Nicuşor Dan: Vom avea o unitate din cadrul SRI care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de mare corupţie

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că prin Strategia naţională de Apărare a Ţării, vom avea o unitate sau o secţiune din cadrul SRI care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de mare corupţie.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat care vor fi limitele serviciilor secrete în această strategie de apărare.

„Strategia are multe capitole, bineînţeles, dacă vorbim de sabotaj, de acte de culegere de informaţii, toate astea, serviciile vor avea aceleaşi atribuţii pe care le-au avut până acum. Noutatea este expres în zona de corupţie. (...) SRI-ul este un serviciu de informaţii care are o împărţire pe departamente, care decurge din strategie şi după aceea din planul de implementare. Şi aceste departamente, unele se ocupă de contraspionaj, altele de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri. Prin faptul că am pus în Strategie, foarte explicit, capitolul corupţiei, vom avea o unitate sau o secţiune din cadrul SRI care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de mare corupţie”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Despre criticile privind implicarea serviciilor în anchetele penale, şeful statului a explicat că ceea ce s-a întâmplat atunci a fost că „serviciul s-a dus şi în zona de cercetare penală şi s-a dus şi în zona de judecată, din păcate”.

„Legea de atunci, din acea perioadă, nu spunea nici că serviciul trebuie să se implice în cercetarea penală, nici că trebuie să se implice în judecată. Întrebarea este care sunt mecanismele statului de drept care să prevină această implicare. Nu pot să fie decât, pe de o parte, controlul civil al activităţii, inclusiv al preşedintelui, şi pe de altă parte, instanţele de judecată. Şi trebuie să o spunem foarte clar că nu o să ne întoarcem ( la acea perioadă, nr)”, a subliniat Nicuşor Dan.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta moldova romania ucraina marea neagra
1
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
2
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
Hotel Furnica
3
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
ionut mosteanu
4
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a...
om in vant si ninsoare
5
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Digi Sport
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicusor Dan si Sorin Grindeanu INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Râdeți cu el sau de el?” Cum l-a primit Opoziția pe Nicușor Dan în Parlament: strigăte despre corupție și războiul din Ucraina
Nicusor Dan original_vizita_germania_diaspora_18_iulie_2025 la microfon, declaratii
Nicușor Dan: Drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Se întâmplă și în alte locuri din Europa
lei bancnote
Nicușor Dan, despre riscul ca România să piardă 230 de milioane de euro din PNRR: „Sper la flexibilitate din partea UE”
nicusor dan
Parlamentul a aprobat Strategia Națională de Apărare prezentată de Nicușor Dan: Administrația nu ține pasul cu așteptările cetățenilor
examen scoala de soferi
Șoferii ar putea scăpa de proba teoretică la obținerea unor categorii de permis. Ce prevede proiectul adoptat de Senat
Recomandările redacţiei
vladimir putin
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina...
Nato Conducts Air And Missile Defence Exercise On Eastern Flank
România se înarmează. MApN cumpără rachete din Franța. Contract de...
Paris, France - May 14, 2020: Young woman on her bike with a surgical mask to protect herself from covid-19 in a street in Paris
Peste 200 de femei susțin că au fost drogate de un înalt funcționar...
ambulanta mapn implicata intr-un accident
Accident grav în București cu o ambulanță a MApN în care se aflau mai...
Ultimele știri
Bosnia a refuzat să autorizeze aterizarea avionului care îl transporta pe şeful diplomaţiei ungare
Oana Țoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: „Stabilitatea regiunii noastre depinde de asta”
Ce sunt rachetele Manpads Mistral, cumpărate de Armata României și cum se compară ele cu alte sisteme similare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai mare regret al prințesei Diana. Ce i-ar fi mărturisit Lady Di prietenei sale cu 10 zile înainte de...
Cancan
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Fanatik.ro
Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
În cât timp primeşti ajutorul de deces, în 2025: lista actualizată a actelor necesare
Digi FM
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a...
Digi Sport
În mai puțin de 24 de ore! Barcelona i-a decis soarta lui Ronald Araujo, după nota 1 cu Chelsea
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
Scenele intime dintre Ariana Grande și Jonathan Bailey, eliminate din „Wicked: For Good”. Au fost considerate...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Surpriză: Casa de Pensii primește sute de milioane de la Guvern în noiembrie. Se duc în creșterea pensiilor?
Digi FM
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat s-a fotografiat cu o broască țestoasă: „Animalele nu sunt accesorii”
Film Now
Vin Diesel, despre Dwayne „The Rock Johnson”, după ani de conflicte: „A lăsat o amprentă de neșters!” Fanii...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...