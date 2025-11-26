Președintele României vrea un departament special la SRI pentru corupție. Anunțul a fost făcut în prezentarea Strategiei de Apărare a țării, în Parlament. Nicușor Dan s-a arătat amuzat de ideea că Serviciul Român de Informații ar putea fi condus de Laura Codruța Kovesi, actual procuror-șef la Parchetul European.

„Un serviciu de informații care are o împărțire pe departamente, care decurge din strategie și după aceea din planul de implementare, și aceste departamente, unele se ocupă de contraspionaj, alte de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri. Prin faptul că am pus în strategie foarte explicit capitolul corupție, vom avea o unitate, sau o secțiune din cadrul SRI care se va ocupa de corupție, iar singura sa sarcină va fi să culeagă informații despre fenomenul de mare corupție.

Întrebat dacă Laura Codruța Kovesi poate fi o opțiune pentru șefia SRI, președintele a spus că nu. „Răspunsul meu este negativ”, a precizat Nicușor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat care vor fi limitele serviciilor secrete în această strategie de apărare.

„Strategia are multe capitole, bineînţeles, dacă vorbim de sabotaj, de acte de culegere de informaţii, toate astea, serviciile vor avea aceleaşi atribuţii pe care le-au avut până acum. Noutatea este expres în zona de corupţie. (...) SRI-ul este un serviciu de informaţii care are o împărţire pe departamente, care decurge din strategie şi după aceea din planul de implementare. Şi aceste departamente, unele se ocupă de contraspionaj, altele de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri. Prin faptul că am pus în Strategie, foarte explicit, capitolul corupţiei, vom avea o unitate sau o secţiune din cadrul SRI care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de mare corupţie”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Despre criticile privind implicarea serviciilor în anchetele penale, şeful statului a explicat că ceea ce s-a întâmplat atunci a fost că „serviciul s-a dus şi în zona de cercetare penală şi s-a dus şi în zona de judecată, din păcate”.

„Legea de atunci, din acea perioadă, nu spunea nici că serviciul trebuie să se implice în cercetarea penală, nici că trebuie să se implice în judecată. Întrebarea este care sunt mecanismele statului de drept care să prevină această implicare. Nu pot să fie decât, pe de o parte, controlul civil al activităţii, inclusiv al preşedintelui, şi pe de altă parte, instanţele de judecată. Şi trebuie să o spunem foarte clar că nu o să ne întoarcem ( la acea perioadă, nr)”, a subliniat Nicuşor Dan.

