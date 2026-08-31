Nicușor Dan: Ziua Limbii Române, sărbătorită pentru prima dată în România, Republica Moldova și Ucraina

Ziua Limbii Române este sărbătorită, pentru prima dată, în același timp în România, Republica Moldova și Ucraina, a precizat președintele Nicușor Dan care a transmis, luni, un mesaj în care a subliniat importanța limbii române ca element de legătură între românii de pretutindeni.

„Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificație aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina”, a scris Nicușor Dan, luni pe Facebook.

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Președintele a afirmat că „protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe”.

„Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul”, a mai transmis șeful statului.

Nicușor Dan a încheiat mesajul cu o urare adresată celor care vorbesc, scriu și păstrează vie limba română: „La mulți ani Limbii Române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie!”

Editor : Ana Petrescu