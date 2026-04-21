Președintele USR, Dominic Fritz, susține că matematica parlamentară este una dificilă, iar partidul nu se va feri să guverneze, pentru o perioadă, fără o majoritate clară.

„USR a tras o linie roșie foarte clară. Avem o decizie a Comitetului Politic, pe care am reiterat-o: dacă PSD votează căderea guvernului cu voturile AUR, atunci nu mai vedem o cale de renegociere. Până atunci, suntem într-o democrație, mergem la consultări, discutăm, avem dialog”, a declarat președintele USR, marți, într-o conferință de presă.

Întrebat dacă USR va face parte dintr-un guvern minoritar, susținut cu voturile AUR, POT sau SOS, Dominic Fritz a transmis:

„Voi merge la o discuție cu Ilie Bolojan și colegii din PNL pentru a discuta. Deocamdată, noi rămânem acolo unde suntem, iar guvernul devine minoritar prin posibila retragere a miniștrilor PSD. Ce se va întâmpla după aceea trebuie discutat. Cu siguranță, nu ne ferim de o situație în care va trebui, pentru o perioadă, să guvernăm fără o majoritate clară și stabilă în Parlament. Dacă asta își dorește PSD, noi nu fugim de responsabilitate”.

„Pericolul ca România să alunece într-o zonă iliberală e real”

Liderul USR a subliniat că, în acest moment, matematica parlamentară este dificilă. „Nimeni nu vrea să se bazeze pe voturile extremiștilor, asta este foarte clar. Pericolul ca România să alunece spre o zonă iliberală este real. Dar trebuie să luăm act de realitățile din Parlament. Tocmai de aceea începem aceste consultări și negocieri", a mai spus Fritz. Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD" Premierul Ilie Bolojan a anunțat, după o ședință de aproape patru ore cu liderii partidului, că liberalii nu vor mai face o Coaliție cu PSD, după ce i-a fost retras sprijinul politic. Bolojan a făcut un apel la parlamentarii tuturor formațiunilor pentru a susține măsurile pe care Guvernul le va adopta în perioada următoare ca să nu rateze jaloanele din PNRR. Premierul nu a exclus, însă, că vor exista discuții cu aleșii Opoziției pentru a susține funcționarea unui guvern minoritar: „Situația noastră parlamentară este una complicată. Pentru a funcționa într-o formulă majoritară, indiferent care sunt partidele, este nevoie de cel puțin 3–4 partide. Iar formula de guvern minoritar are nevoie de anumite condiții, de exemplu să nu treacă o moțiune sau alta. Este însă greu de spus acum și nu îmi place să blufez. În funcție de evoluțiile din zilele următoare, vom vedea care sunt soluțiile parlamentare care pot fi susținute."

