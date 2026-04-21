Video „Nimeni nu vrea să se bazeze pe voturile extremiștilor”. Ce spune Dominic Fritz despre un Guvern minoritar, cu sprijinul Opoziției

dominic fritz
Dominic Fritz. Foto: USR
„Pericolul ca România să alunece într-o zonă iliberală e real" Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD"

Președintele USR, Dominic Fritz, susține că matematica parlamentară este una dificilă, iar partidul nu se va feri să guverneze, pentru o perioadă, fără o majoritate clară.

„USR a tras o linie roșie foarte clară. Avem o decizie a Comitetului Politic, pe care am reiterat-o: dacă PSD votează căderea guvernului cu voturile AUR, atunci nu mai vedem o cale de renegociere. Până atunci, suntem într-o democrație, mergem la consultări, discutăm, avem dialog”, a declarat președintele USR, marți, într-o conferință de presă. 

Întrebat dacă USR va face parte dintr-un guvern minoritar, susținut cu voturile AUR, POT sau SOS, Dominic Fritz a transmis:

„Voi merge la o discuție cu Ilie Bolojan și colegii din PNL pentru a discuta. Deocamdată, noi rămânem acolo unde suntem, iar guvernul devine minoritar prin posibila retragere a miniștrilor PSD. Ce se va întâmpla după aceea trebuie discutat. Cu siguranță, nu ne ferim de o situație în care va trebui, pentru o perioadă, să guvernăm fără o majoritate clară și stabilă în Parlament. Dacă asta își dorește PSD, noi nu fugim de responsabilitate”.

„Pericolul ca România să alunece într-o zonă iliberală e real”

Liderul USR a subliniat că, în acest moment, matematica parlamentară este dificilă.

„Nimeni nu vrea să se bazeze pe voturile extremiștilor, asta este foarte clar. Pericolul ca România să alunece spre o zonă iliberală este real. Dar trebuie să luăm act de realitățile din Parlament. Tocmai de aceea începem aceste consultări și negocieri”, a mai spus Fritz. 

Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, după o ședință de aproape patru ore cu liderii partidului, că liberalii nu vor mai face o Coaliție cu PSD, după ce i-a fost retras sprijinul politic.

Bolojan a făcut un apel la parlamentarii tuturor formațiunilor pentru a susține măsurile pe care Guvernul le va adopta în perioada următoare ca să nu rateze jaloanele din PNRR. Premierul nu a exclus, însă, că vor exista discuții cu aleșii Opoziției pentru a susține funcționarea unui guvern minoritar:

 „Situația noastră parlamentară este una complicată. Pentru a funcționa într-o formulă majoritară, indiferent care sunt partidele, este nevoie de cel puțin 3–4 partide. Iar formula de guvern minoritar are nevoie de anumite condiții, de exemplu să nu treacă o moțiune sau alta. Este însă greu de spus acum și nu îmi place să blufez. În funcție de evoluțiile din zilele următoare, vom vedea care sunt soluțiile parlamentare care pot fi susținute.”

Citește și: Stenograme. Păreri împărțite în ședința PNL privind o nouă majoritate. Cine vrea negocieri cu AUR, SOS sau POT: „Ce le oferim?”

Top Citite
Tudorel Toader la o sedinta
1
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Digi Sport
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan.
Bolojan a început negocierile pentru un Guvern minoritar. Fritz: „Visul PSD de a decide singur soarta țării este o iluzie”
CONSTANTA - PORT - CEREALE - 1 AUG 2022
Portul Constanța preia operatorul Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Anunțul Guvernului despre investiția de la Dunăre
stolojan -Mediafax Foto-Stefan Micsik 1
Theodor Stolojan: „O țară care își dă cu stângul în dreptul. Costul nu va fi plătit de domnii cu cutii de pantofi pline de euro”
ID225624_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce spune Cătălin Predoiu despre preluarea funcției de premier, în locul lui Bolojan
grindeanu bolojan
Ce spun PSD și PNL despre varianta unui premier tehnocrat. Sorin Grindeanu: „N-aș exclude”/ Ilie Bolojan: „O situație foarte dificilă”
Recomandările redacţiei
george simion sustine un discurs
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte...
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”. Cum...
Kelemen Hunor și Peter Magyar
Peter Magyar s-a întâlnit cu Kelemen Hunor. Ce au convenit cei doi și...
Victor Ponta
Victor Ponta propune deschiderea discuțiilor cu AUR, după o scurtă...
Ultimele știri
Putin cere ca toți rușii să muncească pentru front, „la fel ca în cel de-al Doilea Război Mondial”
Mirel Rădoi nu mai este antrenorul FCSB. Echipa cu care va semna tehnicianul
Un șofer din Dâmbovița a fost prins cu 200 km/oră pe un drum naţional. Nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi nu avea ITP la maşină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul...
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
Expert: Pensionarii vor pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul este pe roșu”
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment