Noi negocieri în Coaliție privind bugetul: nu sunt suficienți bani pentru măsurile de sprijin cerute de PSD. Când va fi gata proiectul

liderii coalitie
Liderii coaliției. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Liderii Coaliției de guvernare au avut o nouă ședință, luni, pentru a discuta cum vor fi împărțiți banii între principalele instituții în acest an. Ministrul Finanțelor a pus pe masă o schiță a bugetului, urmând ca miercuri să aibă loc ultimele discuții, iar ulterior proiectul să fie gata. Deși social-democrații au insistat să se acorde unele ajutoare financiare, în special pentru pensionari, surse guvernamentale au declarat pentru Digi24 că nu există bani suficienți pentru acestea. 

Reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR, alături de minorități s-au întâlnit din nou la Palatul Victoria, luni, pentru a discuta împărțirea banilor de la bugetul de stat în acest an. Ședința s-a încheiat după aproape două ore de discuții, urmând ca liderii să se reunească din nou miercuri pentru ultimele negocieri. 

„În cadrul întâlnirii, partidele și reprezentanții minorităților naționale din Coaliție au prezentat observații și propuneri privind alocările bugetare pentru domeniile esențiale, cu obiectivul comun de a construi un buget sustenabil, realist și orientat către nevoile majore ale cetățenilor și ale economiei.

Coaliția a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată la nivelul coaliției”, au transmis liberalii, la finalul ședinței, printr-un comunicat de presă. 

Nu ar fi bani suficienți pentru ajutoarele PSD

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24 că Ministerul Finanțelor ar putea aloca doar 1,5 miliarde de lei pentru măsurile de sprijin cerute de PSD. Ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, spunea însă că întregul pachet de sprijin ar avea un impact bugetar de 3 miliarde de lei. 

Despre ce măsuri este vorba

Social-democrații au propus în ședințele Coaliției acordarea unor ajutoare financiare pentru mai multe categorii de persoane. Pentru pensionari, vouchere în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun:

  • 1.000 de lei pentru cei cu venituri sub 1.500 de lei;
  • 800 de lei pentru cei cu venituri între 1.501-2.000 de lei;
  • 600 de lei pentru cei cu venituri între 2.001- 3.000 de lei;

De aceste măsuri ar fi beneficiat 2,8 milioane de pensionari.

Totodată, PSD propune sprijin pentru copiii cu dizabilităţi, dar şi pentru copiii din familii monoparentale. Ministrul Muncii a mai spus că o altă măsură ar fi renunțarea la CASS pentru mame, pentru veterani de război şi pentru beneficiarii de venit minim de incluziune.

Social-democrații au amenințat deja că nu votează bugetul dacă nu sunt cuprinse și ajutoarele propuse de aceștia. „Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul”, a spus Sorin Grindeanu, într-un interviu pentru RomâniaTV. 

Citește și: Războiul din Orientul Mijlociu provoacă scântei în Coaliție. PNL acuză PSD că discută ruperea Coaliției în momente critice

