Nicușor Dan este gata să facă anunțul privind desemnarea viitorului premier în această săptămână, au declarat surse politice, pentru Digi24. Decizia ar fi luată cu sau fără dovada unei majorități parlamentare. Potrivit acelorași surse, președintele ar prefera un independent, dar nu exclude nici varianta Sorin Grindeanu, dacă PSD vine cu toate voturile necesare învestirii. Este o schimbare în atitudinea președintelui.

Dacă la începutul acestei crize politice, președintele și-a dorit o majoritate și pe parcursul verii a spus că nu va face o desemnare până când partidele nu vor veni cu o majoritate solidă, lucrurile s-au schimbat. Nu există o majoritate în Parlament, fiecare propunere publică, de la PSD și de la partidele de Dreapta, nu reușesc să strângă voturile necesare pentru a trece un guvern.

Surse politice spun că în această săptămână ar urma să aibă loc consultări oficiale, deși după ultima rundă nu s-a făcut o desemnare, însă, până la următoarea rundă de discuții - care ar putea avea loc miercuri sau joi - , așteptările sunt ca discuții să aibă loc între fiecare lider politic din fosta Coaliție și președinte.

Indiferent de concluziile discuțiilor, șeful statului este pregătit să facă o nominalizare.

În acest moment, deși Nicușor Dan și-ar dori un premier independent de partide, este destul de greu. Au fost mai multe nume vehiculate. Potrivit celor mai recente informații obținute de Digi24, poate singurul care mai rămâne în joc este Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor. Cei doi consilieri prezidențiale, Eugen Tomac și Radu Burnete, nu mai sunt în calculele de la Palatul Cotroceni, însă nici Nazare nu ar strânge o majoritate. UDMR a transmis că nu dă un cec în alb unei alte guvernări, decât cea pe care o propune – guvern minoritar PNL, USR, UDMR.

Editor : A.C.