Live TV

Video Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse)

Ema Stoica Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan
Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Nicușor Dan este gata să facă anunțul privind desemnarea viitorului premier în această săptămână, au declarat surse politice, pentru Digi24. Decizia ar fi luată cu sau fără dovada unei majorități parlamentare. Potrivit acelorași surse, președintele ar prefera un independent, dar nu exclude nici varianta Sorin Grindeanu, dacă PSD vine cu toate voturile necesare învestirii. Este o schimbare în atitudinea președintelui.

Dacă la începutul acestei crize politice, președintele și-a dorit o majoritate și pe parcursul verii a spus că nu va face o desemnare până când partidele nu vor veni cu o majoritate solidă, lucrurile s-au schimbat. Nu există o majoritate în Parlament, fiecare propunere publică, de la PSD și de la partidele de Dreapta, nu reușesc să strângă voturile necesare pentru a trece un guvern. 

Surse politice spun că în această săptămână ar urma să aibă loc consultări oficiale, deși după ultima rundă nu s-a făcut o desemnare, însă, până la următoarea rundă de discuții - care ar putea avea loc miercuri sau joi - , așteptările sunt ca discuții să aibă loc între fiecare lider politic din fosta Coaliție și președinte. 

Indiferent de concluziile discuțiilor, șeful statului este pregătit să facă o nominalizare. 

În acest moment, deși Nicușor Dan și-ar dori un premier independent de partide, este destul de greu. Au fost mai multe nume vehiculate. Potrivit celor mai recente informații obținute de Digi24, poate singurul care mai rămâne în joc este Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor. Cei doi consilieri prezidențiale, Eugen Tomac și Radu Burnete, nu mai sunt în calculele de la Palatul Cotroceni, însă nici Nazare nu ar strânge o majoritate. UDMR a transmis că nu dă un cec în alb unei alte guvernări, decât cea pe care o propune – guvern minoritar PNL, USR, UDMR. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
2
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
comisia europeana
3
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Vladimir Putin
4
„Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de...
Antarctica
5
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca...
A murit "Legenda", portarul cu peste 800 de meciuri la o singură echipă! "Suntem devastați"
Digi Sport
A murit "Legenda", portarul cu peste 800 de meciuri la o singură echipă! "Suntem devastați"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Plenul Parlamentului.
Criză în Parlament: USR și PNL contestă la CCR alianța PSD cu AUR și SOS pentru conducerea Camerei Deputaților
nicusor dan
Nicușor Dan, la întâlnirea cu noii magistrați: Încrederea în justiție e doar 25%. Un lucru bun e că am separat cercetarea penală de TV
Senat 0
Un senator ales pe listele POT trece la PNL. Un alt parlamentar afiliat PSD intră în grupul Pace Întâi România
sesiune parlament plenul reunit camera deputatilor
Scandal în fruntea Parlamentului. PNL i-a schimbat pe susținătorii guvernului Veștea. Liberalii și USR acuză un blat PSD-AUR
2026-09-01-0928
Pîslaru dă vina pe PSD pentru întârzierile din PNRR: „Se pozează în protectori, dar răspunderea le revine aproape integral”
Recomandările redacţiei
SUA vs Iran
Ostilitățile din Orientul Mijlociu se intensifică. Armata americană...
photo-collage.png - 2026-09-01T204752.770
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze...
Low-Earth-orbit satellite from the Rassvet-1 mission, known as Russia’s Starlink
„Starlink-ul rusesc” eșuează din nou. Moscova vrea o rețea de...
2026-09-01-0816
„e-Sănătatea Mea”, probleme încă de la lansare. Șeful CNAS: „Vă...
Ultimele știri
Ucraina susține că 2.500 de soldați ruși sunt blocați pe o fâșie îngustă de pământ către Marea Neagră: „A devenit o capcană pentru ei”
Alertă într-un hotel din Constanța. Planul Roșu de Intervenție, activat după ce 30 de persoane au acuzat stări de rău
Thailanda schimbă regulile pentru turiștii europeni: șederea fără viză, redusă drastic din 15 septembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La 42 de ani, fiica lui Brigitte Macron a găsit dragostea în brațele unui student cu 20 de ani mai tânăr
Cancan
Anca Pandrea și-a schimbat TESTAMENTUL înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
Fanatik.ro
Oferta „de refuzat” pe care Dinamo a primit-o din MLS pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
Joao Lameira a plecat spre Craiova să semneze cu Universitatea. Câți bani plătește Mihai Rotaru. Update...
Adevărul
Istoria se repetă în familia Macron. Fiica primei doamne a Franței, relație cu un student cu 20 de ani mai...
Playtech
Șoseaua aglomerată din România pe care a fost instalat deja sistemul „Big Brother”. Cum funcționează și cu ce...
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio! Lovitură de proporții pentru Dennis Man
Pro FM
Melodia celebră care a distrus trupa The Police. Cum au ajuns să se judece și după 43 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost...
Newsweek
Senatul, decizie majoră legată de pensii. Ce categorii de pensionari ar putea pierde bani? În ce condiții?
Digi FM
Tom Cruise anunţă continuarea „Days of Thunder”, alături de Anne Hathaway: „Tu naști, apoi facem acest film!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Michael Douglas nu lasă vârsta să-i dicteze viața: "Nu-i rău pentru 82 de ani". S-a amestecat printre turiști...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...