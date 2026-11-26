Florin-Alexandru Gavril şi Adeline Dan vor ocupa funcţiile de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Deciziile de numire au fost publicate joi în Monitorul Oficial.

Adeline Dan a deţinut funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului Marian Neacşu, în Guvernul Bolojan, fiind numită în iulie 2025.

Florin Alexandru Gavril a fost numit în ianuarie 2022 consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului de la acea vreme, Sorin Grindeanu.

Tot joi, premierul Luca Niculescu a semnat decizia de numire a lui Claudiu Mureşan în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Marian Neacşu, ministrul Afacerilor Interne.

Editor : A.C.