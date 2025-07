Noii șefi ai serviciilor secrete. Cum va face Nicușor Dan numirile la vârful SRI și SIE

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat luni, în legătură cu numirea directorului Serviciului Român de Informaţii (SRI) că nu îşi doreşte să facă jocuri şi să propună oameni pe care Parlamentul să îi respingă. El a adăugat că urmează să se consulte cu partidele în legătură cu acest subiect.

Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, dacă în numirea directorului SRI va ţine cont de propunerile făcute de partidele din coaliţie şi dacă acesta poate fi un om politic.

„Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă se gândeşte la un nume pentru şefia SRI.

„Discuţia asta am avut-o şi cu partidele, şi înainte de formarea Guvernului. Propunerea va veni de la mine, evident că îi voi consulta, dar propunerea va veni de la mine. Am nişte persoane în cap aşa cum am avut şi pentru Curtea Constituţională. Încă sunt în proces de analiză. La fel şi pentru SIE”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan.