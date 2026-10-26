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Video Nou derapaj xenofob al deputatului AUR Dan Tanasă, în Parlament: „Ați readus lepra, ați adus traficanți de droguri”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - AUR - DECLARATII - 20 MAI 2025
Dan Tanasă, alături de parlamentari ai AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Ați readus lepra, ați adus traficanți de droguri din Bangladesh și Nepal” Dan Tănasă, trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare

Deputatul AUR Dan Tanasă a avut luni, 26 octombrie, un nou discurs cu afirmații xenofobe la adresa muncitorilor străini, de la tribuna Camerei Deputaților. Parlamentarul a susținut că aducerea lucrătorilor din Asia în România ar fi dus la „reapariția leprei” și la intrarea în țară a unor „traficanți de droguri din Bangladesh și Nepal”. Tanasă a atacat și reprezentanții USR, cărora le-a sugerat să se mute în țările de origine ale imigranților. Declarațiile vin la patru zile după ce deputatul AUR a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare, în urma unui mesaj publicat anul trecut împotriva livratorilor străini.

Dan Tanasă a lansat luni, în plenul Camerei Deputaților, un nou atac la adresa muncitorilor străini din România, în special a celor proveniți din țări asiatice. În discursul său, parlamentarul AUR a criticat USR și politicile privind imigrația, susținând că aducerea lucrătorilor din afara Europei ar avea consecințe grave pentru România și pentru alte state europene.

„De fiecare dată când aud pe cei de la USR îmi aduc aminte de vorba aia care spune că un vapor se scufundă nu datorită apei din jurul lui. Un vapor se scufundă datorită apei din interiorul lui. Așadar, această boală mintală, care se numește simpatie suicidală, este cancerul care roade în momentul acesta vestul Europei”, a afirmat deputatul AUR.

„Ați readus lepra, ați adus traficanți de droguri din Bangladesh și Nepal”

Acesta a continuat cu o serie de remarci jignitoare la adresa parlamentarilor USR, pe care i-a acuzat că susțin aducerea în România a muncitorilor din țări pe care le-a numit „din lumea a 3-a”.

„Știu că pe trotinete nu vă puteți uita la telefoane mobile sau la televizoare, nu puteți citi o știre, și, mă rog, aveți și banane în mâini și nu puteți să faceți lucrul ăsta. Franța, Spania, Italia este devastată exact de către cei pe care voi vreți să îi aduceți aici. Nu am nicio problemă să aducem polonezi în România, să aducem sârbi, să aducem, nu știu, suedezi, italieni, francezi, americani, unguri. Invadați România cu muncitori necalificați din țări din lumea a 3-a”, a declarat Tanasă.

În continuarea intervenției, deputatul AUR a asociat imigrația din Asia cu răspândirea unor boli și cu traficul de droguri.

„În România ați readus lepra, ați readus lepra, ați adus traficanți de droguri din Bangladesh, ați adus traficanți de droguri din Nepal”, a susținut parlamentarul.

Tanasă și-a încheiat intervenția sugerându-le reprezentanților USR să se mute în țările de origine ale muncitorilor asiatici.

„Dacă muriți de foame, pentru că nu va duce livratorul nepalez mâncarea la ușă, puteți să vă mutați în Nepal, colegii de la USR, mutați-vă în Pakistan, colegii, mutați-vă în Bangladesh!”, a mai spus deputatul AUR.

Dan Tănasă, trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare

Declarațiile vin la doar patru zile după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat, pe 22 octombrie, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a deputatului AUR pentru incitare la violență, ură sau discriminare.

Potrivit procurorilor, dosarul vizează un mesaj publicat de Dan Tanasă pe o rețea de socializare, la 19 august 2025, prin care îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de muncitori străini.

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă”, scria deputatul în mesajul care face obiectul dosarului penal.

Editor : Ș.A.

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