Nou mesaj de la Marcel Ciolacu: ce spune despre cum a lăsat economia și de ce ar avea nevoie România

Marcel Ciolacu
Foto: Marcel Ciolacu, premierul României / Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Fostul premier Marcel Ciolacu comentează vineri, cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025, care, spune el, dovedesc că, la finalul mandatului de premier, a lăsat România pe locul doi la creştere economică în UE, la egalitate cu Croaţia şi puţin sub Danemarca. Ciolacu afirmă că România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii şi de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei pentru că doar aşa, această guvernare probează că are încredere în economia României.

Marcel Ciolacu spune într-o postare pe Facebook că cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025 dovedesc că, la finalul mandatului de premier, am lăsat România pe locul doi la creştere economică în UE, la egalitate cu Croaţia şi puţin sub Danemarca.

„Este un argument clar că, atât timp cât nu tai investiţii şi nu panichezi populaţia şi firmele vorbind doar despre concedieri şi austeritate, ci dimpotrivă, stimulezi marile proiecte de dezvoltare a ţării şi consumul intern, economia ţării poate creşte. Eu nu am privit banii cheltuiţi pe autostrăzi, spitale sau proiecte locale de alimentare cu apă şi gaze drept riscuri la adresa deficitului bugetar! Consider în continuare că asemenea proiecte de investiţii sunt obligatorii, fiindcă produc efecte de multiplicare economică pe termen lung”, subliniază fostul premier, potrivit News.ro.

Marcel Ciolacu prezintă un exemplu despre un efect major şi rapid al unei investiţii într-un domeniu strategic, uşor de înţeles, arătând că anul trecut, guvernul pe care l-a condus a acordat fermierilor români granturi de 2 miliarde de euro din fonduri europene şi 1,5 miliarde de euro de la bugetul naţional.

„Efectul este că aşteptăm anul acesta un record absolut al ultimiilor 30 de ani atât în producţia culturilor de toamnă, cât şi în zootehnie. Ceea ce poate va fi o ancoră solidă pentru economia noastră şi în al treilea trimestru din 2025”, declară social-democratul.

„Concluzia este că, România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii şi de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei. Ştiu că la asta au lucrat colegii din PSD şi că îl vor prezenta în perioada următoare. Sper ca acest plan să fie aprobat de Guvern şi pus rapid în practică, pentru că doar aşa această guvernare probează că are încredere în economia României”, mai scrie Marcel Ciolacu în mesaj.

Ciolacu: „Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, e nevoie de investiții. Cu austeritate oarbă nu ajungem nicăieri"

Ciolacu, după noile date privind inflația: „Ne-am întors în urmă cu 2 ani. Încă nu se văd efectele creșterii TVA"

