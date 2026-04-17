Nou scandal în Coaliție. PSD propune o lege care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat timp de doi ani

Social-democrații anunță că vor depune un proiect de lege în Parlament prin care se interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat profitabile, timp de doi ani. Demersul vine după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat intenția de a fi listate la bursă mai multe companii de stat și vânzarea unor pachete minoritare.

„PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vom propune un proiect de lege prin care interzicem, pe o perioadă de 2 ani, vânzarea acțiunilor companiilor de stat profitabile”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, după o ședință a partidului în Maramureș.

Potrivit proiectului de lege, social-democrații vor să interzică, până la data de 31 decembrie 2027, înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută.

Măsura nu se aplică și „acțiunilor deținute de stat la companiile, societățile și instituțiile de credit care înregistrează pierderi pentru cinci ani consecutiv, sau pentru care a fost declanșată, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvență, precum și acțiunilor a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depășește 5 milioane lei pentru fiecare companie, societate sau instituție de credit în parte”, mai prevede proiectul.

Companiile din transporturi, energie sau cele legate de securitate, exceptate

Social-democrații vor, în schimb, exceptarea companiilor care vizează înzestrarea militară, resursele naturale, energia sau transporturile de la această măsură.

„În cazul în care statul este acționar unic sau acționar majoritar al unor agenți economici al căror obiect principal de activitate se circumscrie domeniilor de interes strategic privind resursele naturale, înzestrarea militară, infrastructura de transport sau energia electrică și termică, înstrăinarea de acțiuni prevăzută la alin. (1) este permisă numai în măsura în care, în urma acesteia, statul păstrează cel puțin 50% plus una din totalul acțiunilor cu drept de vot ale respectivei societăți, companie sau instituție de credit”, mai reiese din proiectul redactat de social-democrați.

Propunerea legislativă ar urma să fie depusă luni, la Parlament.

Replica PSD, după anunțul Oanei Gheorghiu

Guvernul analizează listarea la bursă a mai multor companii de stat, printre care CEC Bank și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, însă decizia finală nu a fost încă luată, a declarat joi vicepremierul Oana Gheorghiu, la briefingul de după ședința de Guvern. Potrivit acesteia, lista de companii este încă în analiză și urmează să fie evaluată în detaliu înainte de o eventuală decizie politică.

„Avem o listă de companii care ar putea fi eligibile pentru listare, dar suntem încă în etapa de analiză. Urmează o evaluare de specialitate, discuții în cadrul Guvernului și abia apoi o decizie asumată. Listarea este un instrument extrem de eficient pentru a introduce buna guvernanță și pentru a face transparentizarea cheltuielilor într-o companie de stat”, a declarat Oana Gheorghiu.

La scurt timp după, social-democrații au ieșit cu atacuri în rafală. Senatorul Daniel Zamfir a acuzat Guvernul că vrea „să vândă ce mai avem prin casă”.





Editor : A.G.