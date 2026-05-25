Noua lege a salarizării menţine sporurile pentru implementarea proiectelor europene

Euro sign on EU flag, EU Reconstruction Fund and EU aid, Eurozeichen auf EU-Fahne, EU-Wiederaufbaufonds und EU-Hilfen
Foto: Profimedia Images

Personalul din instituţiile publice implicat în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene va putea beneficia de sporuri de până la 40% din salariul de bază, conform proiectului noii legi a salarizării publicat luni în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS). 

„Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiect pentru proiectele finanţate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile/nerambursabile, beneficiază de un spor de până la 40% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare şi indemnizaţia lunară, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Acest spor se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect şi cu progresul tehnic/financiar raportat”, se menţionează la articolul 15, aliniat 1, privind „Sporul pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri externe”, transmite Agerpres. 

Conform alin. (2), proiectul prevede că preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi primarii şi viceprimarii care implementează proiecte finanţate din fonduri europene pot beneficia de un spor de până la 20% din indemnizaţia lunară, în limita bugetului aprobat. 

„Personalul care ocupă funcţii de demnitate publică, altele decât cele prevăzute la alin.(2), din instituţiile şi/sau autorităţile publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile/nerambursabile poate beneficia de un spor cu o valoare de maximum 20% din indemnizaţia lunară, în limita bugetului aprobat cu această destinaţie, în măsura în care aceştia îndeplinesc rolul de reprezentant legal/ordonator de credite”, se mai precizează în document.  

Pentru fiecare proiect contractat, conducătorul instituţiei sau autorităţii publice va desemna, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect, iar numărul maxim al acestora va fi stabilit prin contractul sau acordul de finanţare semnat cu autoritatea finanţatoare. 

Proiectul mai prevede că echipa de proiect din cadrul instituţiei beneficiare este responsabilă pentru realizarea activităţilor prevăzute în graficul aprobat şi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de autoritatea finanţatoare. Totodată, activităţile desfăşurate de personalul nominalizat în echipele de proiect vor fi reflectate în fişa postului, conform prevederilor legale. 

Potrivit documentului, coordonatorul sau managerul de proiect va aviza fişele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect de către membrii echipei de proiect. 

Totodată, în document se menţionează că sporurile pentru personalul implicat în proiecte finanţate din fonduri europene se acordă de la data încheierii contractului sau acordului de finanţare dintre instituţia beneficiară şi autoritatea finanţatoare, începând cu data intrării în vigoare a legii. 

„Sporul se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect”, se mai precizează în document.

Ministrul Dragoș Pîslaru a precizat, într-o conferință de presă, că aceste sporuri fac parte din acordul de parteneriat cu Comisia Europeană, iar 45% din sumele respective sunt plătite din bani europeni.

