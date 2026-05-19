Noua lege a salarizării: puțin peste 50% din bugetari ar putea primi mai mulți bani. Cu cât cresc cheltuielile statului (surse)

Din articol
Cu cât ar putea crește bugetul pentru salarii Câți bugetari vor beneficia de majorări Sporurile, incluse în salariu

Noua lege a salarizării, așteptată de angajații din sectorul public și asumată ca jalon în PNRR, ar putea aduce majorări salariale pentru puțin peste jumătate dintre bugetari. Pentru restul, autoritățile promit că veniturile nu vor scădea. Potrivit informațiilor Digi24.ro, aplicarea noii grile ar putea urca cheltuielile cu salariile la 174 de miliarde de lei.

Fiind și jalon în PNRR, noua lege a salarizării ar trebui adoptată înainte de finalul lunii august. Altfel, România riscă să piardă 700 de milioane de euro.

Pentru că partidele aflate la guvernare s-au înțeles cu greu asupra unei forme finale, o dată cu căderea Guvernului, negocierile au fost preluate de președinție. Săptămâna trecută, la Parlament, a avut loc o primă ședință pentru a finaliza proiectul. Potrivit informațiilor Digi24.ro, la întâlnire au participat doar parlamentari de la PSD, PNL, USR și UDMR, dar nu și de la alte partide.

Aceleași surse au explicat că un prim draft a fost finalizat pe 24 aprilie 2026 de către Ministerul Muncii și trimis premierului Ilie Bolojan.

Zilele viitoare vor exista discuții și cu reprezentanții Comisiei Europene, la Bruxelles, despre toate proiectele întârziate din PNRR, inclusiv noua grilă de salarizare pregătită de autoritățile de la București.

Cu cât ar putea crește bugetul pentru salarii

Bugetul alocat de statul român pentru plata salariilor ar putea crește de la 166 de miliarde de lei, cât se alocă în prezent, la 174 de miliarde de lei, potrivit surselor Digi24.ro.

Cu alte cuvinte, Ministerul Finanțelor ar fi dispus să aloce, suplimentar, în jur de 8 miliarde de lei.

„Constrângerile pe care le avem țin de păstrarea unui procent al anvelopei salariale, ca pondere din PIB-ul României, care să se situeze foarte puțin peste 8% din PIB. Astăzi avem 8,1% din PIB și, deci, nu vom putea avea o pondere mai mare a acestei anvelope în anii următori, pentru că, efectiv, nu ne putem permite.

Avem aproximativ 166 de miliarde de lei total cheltuieli salariale în sectorul public, ceea ce reprezintă 8,1% din datele comunicate de Ministerul de Finanțe”, a declarat premierul Ilie Bolojan, săptămâna trecută, la Guvern.

Câți bugetari vor beneficia de majorări

În scenariul în care bugetul alocat salariilor va crește cu 8 miliarde de lei, aproximativ 53% din angajații din sectorul public ar beneficia de majorări.

O altă variantă luată în calcul ar fi fost suplimentarea bugetului pentru salarii cu 12 miliarde de lei, ceea ce ar fi însemnat fie creșteri mai mari are salariilor, fie mai mulți beneficiari. Tot săptămâna trecută, premierul spunea că dacă se dorește o creștere mai mare a salariilor, atunci „singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reducerea de personal”.

„Acolo unde nu se justifică, în așa fel încât spațiile eliberate să-ți permită să-i plătești mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public", a subliniat premierul.

Autoritățile promit că salariile celorlalți bugetari, care nu vor beneficia de creșteri, nu vor scădea. „Veniturile aflate în plată în sistemul public nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi a salarizării”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene și ministru interimar al Muncii, la finalul lunii aprilie după o discuție cu sindicatele.

Sporurile, incluse în salariu

Prin noua lege, angajații din sectorul public nu vor mai primi sporuri separat, ci vor fi incluse în salariul de bază. Inclusiv norma de hrană va fi calculată cu tot cu salariul. Singurul spor care va fi acordat separat, spun aceleași surse, va rămâne cel pentru gestionarea proiectelor pe fonduri europene, de până la 40% din salariu.

