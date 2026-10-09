Noua Lege ANI, analizată de urgență de Comisia de la Veneția. Când este așteptată opinia privind cazul Fritz

Comisia de la Veneția va analiza în procedură de urgență noua Lege ANI, cu accent pe efectele retroactive ale acesteia și compatibilitatea lor cu standardele europene și internaționale. Opinia urmează să fie adoptată în sesiunea plenară din 11-12 decembrie a acestui an, după o solicitare formulată la cererea parlamentarilor USR Diana Stoica și Sorin Șipoș.

Diana Stoica, lidera grupului USR din Camera Deputaților, susține că modificările legislative au fost folosite pentru a-l viza pe Dominic Fritz, președintele USR, și acuză PSD și AUR că au contribuit la anularea voturilor timișorenilor, potrivit comunicatului de presă al partidului.

„Comisia de la Veneția a înțeles perfect gravitatea subiectului și, ca atare, analizează în procedură de urgență noua Lege ANI, în care PSD a introdus prevederi cu dedicație pentru Dominic Fritz, președintele USR”, a declarat Diana Stoica.

Lidera deputaților USR a criticat și decizia Curții Constituționale a României, pe care o acuză că ar fi girat demersul politic.

„PSD și AUR au transformat o lege jalon în PNRR într-un instrument pentru execuția unui adversar politic, anulând voturile timișorenilor. Iar CCR - controlată politic și cu judecători numiți de PSD care se plimbă în avioane de lux pe la Mykonos și Nisa - a girat abuzul PSD”, a afirmat aceasta.

Diana Stoica a precizat că USR va susține respectarea principiului neretroactivității legii și apărarea statului de drept.

Sorin Șipoș: „Nu vreau să trăiesc într-o dictatură cu aparență de democrație”

La rândul său, Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat, a criticat demersurile PSD și colaborarea acestuia cu AUR, acuzând partidele că ar urmări adoptarea unor prevederi legislative îndreptate împotriva adversarilor politici.

„Eu nu vreau să trăiesc într-o dictatură cu aparență de democrație, în care PSD face ce vrea, de mână cu extremiștii care servesc interesele Moscovei”, a declarat Sorin Șipoș.

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Senatorul USR a criticat, de asemenea, situația economică a țării și a acuzat reprezentanții puterii de standarde duble în ceea ce privește cheltuielile și nivelul de trai.

„Noi nu vom abandona lupta pentru democrație și libertate, vom apăra în continuare statul de drept și interesul cetățenilor”, a transmis liderul grupului USR din Senat.

Comisia de la Veneția, sesizată cu privire la efectele retroactive ale legii

Solicitarea adresată Comisiei de la Veneția a fost transmisă de Gunn Marit Helgesen, președinta Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, la cererea parlamentarilor USR Diana Stoica și Sorin Șipoș.

Sesizarea vizează noua Lege ANI, respectiv Legea nr. 180/2026, și posibilele consecințe ale aplicării retroactive a sancțiunilor prevăzute de aceasta.

În documentul transmis Comisiei de la Veneția, Gunn Marit Helgesen a avertizat că aplicarea acestor sancțiuni „poate duce la încetarea prematură a mandatelor elective locale și poate avea un impact direct asupra continuității reprezentării democratice locale și asupra stabilității autonomiei locale în România”.

Comisia de la Veneția, organism consultativ al Consiliului Europei, format din experți independenți în drept constituțional, a acceptat solicitarea de a formula o opinie asupra noii Legi ANI.

Documentul urmează să fie adoptat în sesiunea plenară din 11-12 decembrie 2026 și va analiza, în special, efectele retroactive ale legii și compatibilitatea acestora cu standardele europene și internaționale.

Demersul vizează clarificarea implicațiilor juridice ale noilor prevederi, în contextul controverselor privind aplicarea sancțiunilor și efectele acestora asupra mandatelor aleșilor locali.

Editor : Ana Petrescu