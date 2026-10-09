Live TV

Noua Lege ANI, analizată de urgență de Comisia de la Veneția. Când este așteptată opinia privind cazul Fritz

Data publicării:
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Sorin Șipoș: „Nu vreau să trăiesc într-o dictatură cu aparență de democrație” Comisia de la Veneția, sesizată cu privire la efectele retroactive ale legii

Comisia de la Veneția va analiza în procedură de urgență noua Lege ANI, cu accent pe efectele retroactive ale acesteia și compatibilitatea lor cu standardele europene și internaționale. Opinia urmează să fie adoptată în sesiunea plenară din 11-12 decembrie a acestui an, după o solicitare formulată la cererea parlamentarilor USR Diana Stoica și Sorin Șipoș.

Diana Stoica, lidera grupului USR din Camera Deputaților, susține că modificările legislative au fost folosite pentru a-l viza pe Dominic Fritz, președintele USR, și acuză PSD și AUR că au contribuit la anularea voturilor timișorenilor, potrivit comunicatului de presă al partidului.

„Comisia de la Veneția a înțeles perfect gravitatea subiectului și, ca atare, analizează în procedură de urgență noua Lege ANI, în care PSD a introdus prevederi cu dedicație pentru Dominic Fritz, președintele USR”, a declarat Diana Stoica.

Lidera deputaților USR a criticat și decizia Curții Constituționale a României, pe care o acuză că ar fi girat demersul politic.

„PSD și AUR au transformat o lege jalon în PNRR într-un instrument pentru execuția unui adversar politic, anulând voturile timișorenilor. Iar CCR - controlată politic și cu judecători numiți de PSD care se plimbă în avioane de lux pe la Mykonos și Nisa - a girat abuzul PSD”, a afirmat aceasta.

Diana Stoica a precizat că USR va susține respectarea principiului neretroactivității legii și apărarea statului de drept.

Sorin Șipoș: „Nu vreau să trăiesc într-o dictatură cu aparență de democrație”

La rândul său, Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat, a criticat demersurile PSD și colaborarea acestuia cu AUR, acuzând partidele că ar urmări adoptarea unor prevederi legislative îndreptate împotriva adversarilor politici.

„Eu nu vreau să trăiesc într-o dictatură cu aparență de democrație, în care PSD face ce vrea, de mână cu extremiștii care servesc interesele Moscovei”, a declarat Sorin Șipoș.

Citește și: Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandatul de primar

Senatorul USR a criticat, de asemenea, situația economică a țării și a acuzat reprezentanții puterii de standarde duble în ceea ce privește cheltuielile și nivelul de trai.

„Noi nu vom abandona lupta pentru democrație și libertate, vom apăra în continuare statul de drept și interesul cetățenilor”, a transmis liderul grupului USR din Senat.

Comisia de la Veneția, sesizată cu privire la efectele retroactive ale legii

Solicitarea adresată Comisiei de la Veneția a fost transmisă de Gunn Marit Helgesen, președinta Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, la cererea parlamentarilor USR Diana Stoica și Sorin Șipoș.

Sesizarea vizează noua Lege ANI, respectiv Legea nr. 180/2026, și posibilele consecințe ale aplicării retroactive a sancțiunilor prevăzute de aceasta.

În documentul transmis Comisiei de la Veneția, Gunn Marit Helgesen a avertizat că aplicarea acestor sancțiuni „poate duce la încetarea prematură a mandatelor elective locale și poate avea un impact direct asupra continuității reprezentării democratice locale și asupra stabilității autonomiei locale în România”.

Comisia de la Veneția, organism consultativ al Consiliului Europei, format din experți independenți în drept constituțional, a acceptat solicitarea de a formula o opinie asupra noii Legi ANI.

Documentul urmează să fie adoptat în sesiunea plenară din 11-12 decembrie 2026 și va analiza, în special, efectele retroactive ale legii și compatibilitatea acestora cu standardele europene și internaționale.

Demersul vizează clarificarea implicațiilor juridice ale noilor prevederi, în contextul controverselor privind aplicarea sancțiunilor și efectele acestora asupra mandatelor aleșilor locali.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr. viorica radoi
1
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
2026-10-08-4416
2
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
3
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție...
Ludovic Orban.
4
Ludovic Orban, despre desemnarea lui Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de...
Christa Pike
5
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de...
Divorțul anului tocmai a fost pronunțat, iar el jubilează: "Am toate motivele să ciocnesc un pahar!"
Digi Sport
Divorțul anului tocmai a fost pronunțat, iar el jubilează: "Am toate motivele să ciocnesc un pahar!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PRESEDINTE USR - CONFERINTA DE PRESA - 8 DEC 2025
PSD îi cere lui Dominic Fritz să renunţe la funcţia de preşedinte al USR și „să îşi caute de lucru în mediul privat”
kelemen hunor inquam
Kelemen Hunor: Anticipatele nu schimbă absolut nimic în bine. În jurul partidului AUR se va forma un guvern
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum motivează Înalta Curte decizia prin care Dominic Fritz a rămas fără mandatul de primar al Timișoarei
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
„Trebuia Camera de Comerț să facă întâlnire în Ferentari?” Florin Manole le răspunde deputaților care au cerut comisia Mykonos-Nordis
dominic fritz inquam octav ganea
Preşedintele USR, Dominic Fritz, despre scandalul zborurilor de lux: „Leii suveranişti devin pisici când e vorba de mişmaşurile PSD”
Recomandările redacţiei
santierul damen mangalia
Rheinmetall a cumpărat Șantierul Naval Mangalia cu 138 de milioane de...
sigla PNL inquam george calin
PNL îi acuză pe social-democrați că prelungesc criza politică. Ionel...
Bogdan Peșchir, escortat de către polițiști în sediul IGPR din București, 20 martie 2025
Bogdan Peşchir, finanţatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok...
oana gheorghiu inquam octav ganea
Oana Gheorghiu îi răspunde lui Sorin Grindeanu, care vrea majoritate...
Ultimele știri
Un bărbat din București închiria apartamente în regim hotelier, apoi le subînchiria pe termen lung, fără ştirea proprietarilor
Trei țări cer UE să blocheze tranzitul cerealelor rusești. Moscova, acuzată că profită de infrastructura europeană
Reacție dură a Israelului după ce Navi Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace: „Cea mai mare minciună a secolului al XXI-lea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pur și simplu wow! Catherine Zeta-Jones, ca o puștoaică în New York, în colanți din piele și pantofi cu...
Cancan
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Fanatik.ro
Radiografia unui dezastru! România lui Gică Hagi, printre cele mai slabe echipe din Nations League. Ce spun...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Surpriză uriașă în SuperLigă! Omul-retrogradare Dragoș Albu a semnat și e în lot pentru meciul de azi. Acum...
Adevărul
FMI anunță sfârșitul banilor ieftini. România trebuie să reducă deficitul cu o economie aproape blocată
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Probleme pentru Adriana Iliescu, femeia care a devenit mamă la 66 de ani. Se judecă de peste 20 de ani cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Cameramanul nu a putut rezista”. A filmat-o la marginea terenului, iar imaginile au făcut înconjurul planetei
Pro FM
Un rol celebru, o dependență dezastruoasă, Demi Moore și Madonna. Povestea din culisele Hollywoodului...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tommy Lee Jones, prima apariție pe covorul roșu la mai bine de nouă luni de la moartea fiicei sale. Ethan...
Adevarul
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură...
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 1.400 lei a pensiei. Instanța a decis că a muncit în condiții speciale
Digi FM
Prăjitură cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă, pufoasă și aromată, perfectă pentru zilele reci
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde un secret vechi de peste 3.300 de ani. Descoperirea care ar putea...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Joe Manganiello rupe tăcerea despre anii cu Sofia Vergara: "Eram din ce în ce mai bolnav". Ce acuzații îi...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”