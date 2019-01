Noul ambasador al Israelului în România a sosit la Bucureşti

Noul ambasador al Israelului în România este David Saranga. Înainte de a veni în România, a fost consilier pentru politică externă al președintelui din Israel.

David Saranga este noul ambasador al Israelului în România.

Diplomatul s-a prezentat în cadrul unui film, postat pe pagina Ambasadei Israelului din România. David Saranga vorbeşte limba română şi este ataşat de ţara noastră, mai ales că primul său post, în cariera diplomatică, a fost tot la Bucureşti.

„Bună ziua, Mă numesc David Saranga şi sunt noul ambasador al Israelului în România. România are un loc important în inima mea. Aici am început cariera diplomatică, în urmă cu 20 de ani, când am fost viceambasador al Israelului. Acum, după o lungă carieră diplomatică, mă întorc în România de care, de fapt, nu m-am despărţit niciodată. Amintirile, cultura, prietenii şi limba română m-au însoţit până în ziua de astăzi”, s-a prezentat noul ambasador al Israelului în România.

Sursa: Digi24

