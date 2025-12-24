Noul ministru al Economiei, Irineu Darău: Cineva care duce o companie de stat spre faliment va trebui să plece sau să plătească

Irineu Darău a vorbit, la o zi după ce a depus jurământul pentru funcția de ministru al Economiei, despre planurile pe care le are la minister, și a avertizat că va cere demisia celor care „duc o companie de stat spre faliment”.

Noul ministru al Economiei, Irineu Darău (USR), a vorbit miercuri la RFI despre planurile pe care le are la Ministerul Economiei. Acesta a subliniat că va continua reformele începute de Radu Miruță.

„Nu am fost niciodată un om confortabil și nu am fost niciodată un om care să facă lucruri pentru el sau pentru viitorul lui politic. Eu voi face ceea ce este corect și este bine să fac. Consider că ceea ce a început Radu Miruță a fost o cale foarte corectă”, a declarat Irineu Darău.

Darău a menționat că își dorește să aplice la toate companiile de stat din România principiul că „trebuie să funcționeze pe bază de performanță de sus până jos”.

„Cineva care duce spre exemplu o companie de stat spre faliment nu are nici o scuză și cred că se vor găsi metode pentru ca cei care nu au nici o scuză să plece sau să plătească”, a punctat noul ministru al Economiei.

Acesta a mai arătat că se va baza „foarte mult pe echipă”.

„Vin etape importante, avem obligații legate de guvernanța corporativă, avem termene limită de la AMEPIP, va trebui să le respectăm și știți acel principiu, omul potrivit la locul potrivit, dar și cu obiective măsurabile, astfel încât să poată răspunde, dacă nu le îndeplinește”, a mai declarat noul ministru.

