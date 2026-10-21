Noul ministru al Educației, Sorin Costreie, vine la Jurnalul de Seară

În prim-plan, cel mai grav incident din ultima perioadă: atacul de la școala din Bistrița. Ce măsuri de securitate se pregătesc pentru elevi și cum va fi gestionată radicalizarea din mediul online? Sorin Costreie va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, de la ora 21:00

Ce a determinat atacul din școala din Bistrița? Cum s-a radicalizat chiar în băncile școlii un copil de 13 ani și ce e de făcut pentru ca astfel de situații să nu mai aibă loc? Ministrul Educației vine în această seară la Digi24 să discute despre soluțiile pe care statul va trebui să le găsească în cazul expunerii tinerilor la un discurs al urii pe rețelele de socializare.

Sorin Costreie va clarifica și controversele legate de examenele pentru directorii de școli, precum și intențiile Ministerului Educației în privința examenelor naționale.

Întrebările care îi preocupă pe părinți, elevi și profesori, într-un interviu exclusiv realizat de Cosmin Prelipceanu.

Editor : A.D.V.