Noul premier al R. Moldova, Vasile Tofan, vine joi în România. Va fi primit de Ilie Bolojan la Palatul Victoria

Prim-ministrul interimar al României Ilie Bolojan îl va primi joi, la Palatul Victoria pe omologul său din Republica Moldova, Vasile Tofan, care se va afla în prima sa vizită oficială în România, de la preluarea mandatului.

Potrivit Guvernului, pe agenda de discuţiilor se vor afla stadiul şi modalităţile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor şi energiei, menite să contribuie la asigurarea unei inteconectări sporite între cele două maluri ale Prutului şi să răspundă provocărilor actuale.



„Cei doi înalţi oficiali vor aborda şi aspectele legate de situaţia de securitate din regiune, pe fondul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi consecinţele acestui război în plan securitar şi economic”, se arată în comunicatul oficial.



Prim-ministrul Ilie Bolojan va reitera sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi va discuta aspectele concrete de asistenţă şi coordonare diplomatică şi sectorială pentru avansarea acestui proces, subliniază Executivul.

Editor : C.L.B.