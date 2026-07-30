Live TV

Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, vine azi în România. Va discuta cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Data publicării:
Vasile Tofan.
Vasile Tofan. Sursa foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, va fi primit joi de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, cei doi se vor întâlni la ora 11:00. Înaltul oficial din ţara vecină va discuta și cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

Potrivit Guvernului, pe agenda de discuţiilor se vor afla stadiul şi modalităţile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor şi energiei, menite să contribuie la asigurarea unei inteconectări sporite între cele două maluri ale Prutului şi să răspundă provocărilor actuale.

„Cei doi înalţi oficiali vor aborda şi aspectele legate de situaţia de securitate din regiune, pe fondul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi consecinţele acestui război în plan securitar şi economic”, se arată în comunicatul oficial.

Premierul Vasile Tofan şi membrii noului cabinet de miniştri al Republicii Moldova au depus în urmă cu o săptămână jurământul de învestire în cadrul unei ceremonii în prezenţa preşedintei Maia Sandu şi a şefului Parlamentului, Igor Grosu, la sediul Preşedinţiei de la Chişinău.

Noul cabinet de miniştri are 16 membri şi 14 ministere. Guvernul condus de premierul Vasile Tofan a fost învestit la 21 iulie de Parlament, cu votul a 53 de deputaţi.

Vasile Tofan, un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, a fost desemnat premier de preşedinta Maia Sandu după demisia pe 3 iulie a lui Alexandru Munteanu, care a motivat că nu-şi mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile şi convingerile” sale.

Noul premier a declarat la momentul votului de încredere că priorităţile Executivului său vor fi axate pe accelerarea creşterii economice, eficienţă şi avansarea procesului de integrare europeană.

„Vom asculta, vom decide şi vom implementa. Aleg să muncim pentru o economie europeană şi un stat eficient”, a spus el de la tribuna Legislativului, potrivit Moldpres.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Joe Biden
1
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
Putin ridică paharul de șampanie
2
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată...
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
3
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
apa scazuta la dunare
4
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Bulgarii se tem: posibilă intervenție UEFA, după Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2!
Digi Sport
Bulgarii se tem: posibilă intervenție UEFA, după Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
george simion parlament ilie bolojan guvern buget
De câte ori s-a întâlnit Bolojan cu Simion anul acesta și ce au discutat cei doi. „Am căutat să nu jignesc”
Senat 3
Senatul, convocat în sesiune extraordinară. Strategia pentru conservarea biodiversității, pe ordinea de zi
2025-06-20-1
Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: „Nu văd o problemă”. Ce spune despre întârzierea desemnării premierului
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan, întrebat dacă își dă demisia din fruntea Guvernului: „Ar fi iresponsabil”
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
Bolojan, înainte de decizia Fitch privind ratingul: Când ai instabilitate politică, se creează o perspectivă îngrijorătoare
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, apel către români după oprirea centralei nucleare de la...
Lindsey Graham funeral service - Washington, United States - 28 Jul 2026
Zelenski, în ascensiune, Netanyahu, în defensivă. Mizele întâlnirii...
medici
Pîslaru: Două persoane din trei din sistemul medical vor avea...
Donald Trump, Volodimir Zelenski, Laura Loomer
Cum ar putea fi Ucraina adevărata câștigătoare a războiului MAGA...
Ultimele știri
Bilanțul cutremurului din Japonia ajunge la 17 morți. Zeci de mii de locuințe sunt încă fără energie electrică
Admiterea la liceu din 2027 vine cu reguli noi. Ce s-ar putea schimba pentru elevii care vor să intre la colegiile naționale
Șeful FIFA ar putea afla curând prețul prieteniei cu Donald Trump. „Este scenariul unei furtuni perfecte”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a răspuns Irina Columbeanu când a fost întrebată în New York de unde provine. Declarațiile ei sunt acum...
Cancan
Cât a plătit un turist pentru un șnițel cu piure la o cantină din Eforie Nord. Nu e o glumă!
Fanatik.ro
„Jandarmii au lovit femei și copii!”. Scandal la Peluza Nord între fanii Craiovei și forțele de ordine
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Andrei Vochin, necruțător: „Craiova n-a fost eliminată de Levski. A fost eliminată de greșelile pe care nu...
Adevărul
Localul american care promitea bere gratis la moartea lui Donald Trump își pierde licența. Proprietarul...
Playtech
Ce transferuri bancare pot atrage atenția ANAF și când pot fi cerute explicații. Situațiile în care trebuie...
Digi FM
Marian Godină, după ce a petrecut câteva zile pe litoralul românesc: „Nu cred că cineva își sacrifică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
32.000.000 de euro diferență! Cine e adversara Universității Craiova în UEFA Europa League
Pro FM
Logodnica cu 46 de ani mai tânără a lui Mick Jagger, mesaj de ziua lui: „Să avem parte de și mai multe...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Renee Zellweger, așa cum o vede Ant Anstead. Britanicul vorbește despre relația lor și dezvăluie de ce nu se...
Adevarul
Expertul în criminologie Dan Gabriel Rusu, la „Interviurile Adevărul”. Ce este „love bombing” și cum se poate...
Newsweek
Decizie: Perioadele suplimentare la grupele de muncă nu sunt contributive la pensie. Ce bani pierd pensionarii
Digi FM
A încremenit toată lumea, mai puțin el! Ce făcea acest turist în timp ce un urs a ajuns fix în spatele lui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ouăle ecologice, mai nocive pentru mediu decât cele din fermele cu găini în cuști. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Elanul revine în România după peste 200 de ani. Primele exemplare s-au adaptat cu succes în Parcul...
Film Now
Părinții lor au format un cuplu celebru în anii '90, azi copiii joacă împreună. Kaia Gerber și Homer Gere...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...