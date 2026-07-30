Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, vine azi în România. Va discuta cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, va fi primit joi de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, cei doi se vor întâlni la ora 11:00. Înaltul oficial din ţara vecină va discuta și cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

Potrivit Guvernului, pe agenda de discuţiilor se vor afla stadiul şi modalităţile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor şi energiei, menite să contribuie la asigurarea unei inteconectări sporite între cele două maluri ale Prutului şi să răspundă provocărilor actuale.

„Cei doi înalţi oficiali vor aborda şi aspectele legate de situaţia de securitate din regiune, pe fondul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi consecinţele acestui război în plan securitar şi economic”, se arată în comunicatul oficial.

Premierul Vasile Tofan şi membrii noului cabinet de miniştri al Republicii Moldova au depus în urmă cu o săptămână jurământul de învestire în cadrul unei ceremonii în prezenţa preşedintei Maia Sandu şi a şefului Parlamentului, Igor Grosu, la sediul Preşedinţiei de la Chişinău.

Noul cabinet de miniştri are 16 membri şi 14 ministere. Guvernul condus de premierul Vasile Tofan a fost învestit la 21 iulie de Parlament, cu votul a 53 de deputaţi.

Vasile Tofan, un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, a fost desemnat premier de preşedinta Maia Sandu după demisia pe 3 iulie a lui Alexandru Munteanu, care a motivat că nu-şi mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile şi convingerile” sale.

Noul premier a declarat la momentul votului de încredere că priorităţile Executivului său vor fi axate pe accelerarea creşterii economice, eficienţă şi avansarea procesului de integrare europeană.

„Vom asculta, vom decide şi vom implementa. Aleg să muncim pentru o economie europeană şi un stat eficient”, a spus el de la tribuna Legislativului, potrivit Moldpres.

Editor : C.L.B.