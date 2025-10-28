Noul termen dat de Nicușor Dan pentru numirea șefilor serviciilor secrete și ce spune președintele despre numele vehiculate

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă ca va numi un şef la SRI până la finalul anului sau la începutul anului viitor, în acord cu partidele coaliţiei, pentru a nu genera o tensiune suplimentară a societăţii. El reafirmă că îşi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara politicii.

Întrebat, într-un interviu pentru Cotidianul, despre negocierile cu coaliţia pentru numirea la şefia SRI, dar şi la SIE şi la alte servicii secrete, preşedintele a declarat: „Da, nu vreau să spun multe despre asta. Nu ne permitem să facem jocuri din astea. Eu să trimit nume, Parlamentul să-l respingă. Când o să avem un nume agreat, o să-l aflaţi”.

Solicitat să precizeze când se va întâmpla acest lucru şefu statului a indicat „un interval de lungime medie”, „până la finalul anului, la început anului viitor”.

Nicuşor Dan nu consideră că ar fi trebuit deja să numească şefii serviciilor secrete, ci că ceea ce este important este ca aceste servicii să funcţioneze.

„În momentul de faţă, bineînţeles că dacă vorbim de SRI, neavând ca intermediar un director civil, lucrez direct cu ei. Eu cred că în momentul ăsta funcţionează”, a precizat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă şi-l mai doreşte în continuare pe Marius Lazurca la şefia unui serviciu secret.

„Am spus că e o persoană pe care o cunosc, e o persoană competentă şi o persoană care poate să exercite o funcţie de nivel naţional. Asta e ce am spus şi în momentul de faţă o exercită pe cea de consilier prezidenţial”, a subliniat preşedintele, spunând că l-a cunoscut pe acesta în timpul studiilor în Franţa.

În ceea ce priveşte un alt nume vehiculat pentru conducerea serviciilor secrete, cel al lui Gabriel Zbârcea, a admis că îl cunoaşte, că au fost colegi în Liga Studenţilor în anii 90-92 şi că s-au „tot intersectat” prin natura preocupărilor sale şi că cel mai des a fost adversar cu casa de avocatură a acestuia.

Solicitat să precizeze dacă îşi menţine afirmaţia că va numi la şefia serviciilor secrete oameni din afara partidelor sau din afara politicii, preşedintele a replicat: „Îmi doresc asta, da”.

„Numirea pe care o să o fac o să fie în acord cu partidele din coaliţie ca să nu generăm o tensiune suplimentară a societăţii”, a subliniat Nicuşor Dan.

